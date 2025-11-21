下週還有熱帶擾動恐生成颱風！專家：颱風季在變長

生活中心／楊佩怡報導

今（21）日受東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。不過根據氣象專家指出，下週「這2天」菲島東部海域均有熱帶擾動生成，目前距離尚遠，影響台灣機率不大；但由於氣候變遷加上全球暖化，讓整個颱風季變更長，使得11月颱風出現的機率略上升。





下週還有熱帶擾動「恐生成颱風」！專家分析「3事」示警：颱風季正在變長

氣象專家林得恩從長氣候來看，11月還有颱風生成算是正常的。（圖／翻攝自臉書@林老師氣象站）氣象專家林得恩在臉書發文表示：「11月，還有颱風，是正常的嗎？」，他指出從長期氣候統計來看，這件事算挺正常的；雖然發生機率會比夏季低，但是西北太平洋及南海海域都曾多次出現11月、甚至12月的颱風。林得恩說道11月仍在颱風季尾端，平均每年仍有約1–2個颱風生成；而主要行程颱風的原因，分別為以下3種：





海水溫度仍夠暖：台灣以南的西北太平洋海水溫度11月仍有攝氏26–29°C，通常，只要高於26.5°C，仍能供給颱風發展所需能量。 秋季季風轉換期的大尺度環流：11月正值東北季風增強時期，但太平洋高壓勢力仍未完全退場之際，西北太平洋及南海海域仍有較強的季風輻合帶，容易觸發熱帶擾動生成。 氣候變遷的影響：全球暖化，促使海溫上升，颱風季有被拉長的趨勢，台灣近年11月靠近的颱風，諸如小犬、米塔、南瑪都及天兔等。

下週還有熱帶擾動「恐生成颱風」！專家分析「3事」示警：颱風季正在變長

廣告 廣告

林得恩根據數據分析指出，11月25、26日在菲律賓東部海面上，皆有熱帶擾動生成跡象。（圖／翻攝自中央氣象署）

至於下週恐生成的熱帶擾動，林得恩根據今晨「歐洲EC-AIFS」及「美國NCEP」數值模式模擬結果分析，在下週二、三（25、26日）前後，菲島東部海域均有熱帶擾動生成，並有往菲島中部陸地接近或通過的趨勢；不過由於距離尚遠，對台灣天氣影響不大。但是，由於氣候變遷以及全球暖化緣故，也正在讓颱風季變長、颱風強度變強；使得11月颱風出現的「機率略上升」，因此林得恩強調，11月仍有颱風，不代表今年天氣特別異常。對於後續發展還需繼續關注。

原文出處：下週還有熱帶擾動「恐生成颱風」！專家分析「3事」示警：颱風季正在變長

更多民視新聞報導

日本流感大流行！醫示警「8族群」：落地48小時最危

國旅贏日本旅遊？日網紅喊「台灣品質比較好」掀論戰

細窄空間怎麼處理？台人狂祭「超台解法」吸千萬朝聖

