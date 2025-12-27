下週開始與區域立委一對一會談 鄭麗文：愛談什麼都可以

國民黨主席鄭麗文27日出席「黨員Reset拓點計畫」，與新舊黨員會面座談。（陳薏云攝）

國民黨主席鄭麗文18日邀請不分區藍委集體便當會，下周開始將啟動與區域藍委一對一會談。鄭麗文27日證實，並強調，「愛談什麼都可以，因為畢竟我跟大家都是戰友了。」

鄭麗文今出席「黨員Reset拓點計畫」，會前受訪表示，自己本身也擔任立委出身，尤其在野立委非常辛苦，分秒備戰。過去這一年多，國民黨團戰功彪炳。除了感謝他們之外，當然也跟區域立委一一的會面，沒有任何談話的這個限制，或者是愛談什麼都可以，因為畢竟跟大家都是戰友了。

鄭麗文再說，主要是了解各方的政治問題，包括大家在國會的問題、或是在地方經營的問題、甚至對大選的看法等等。之前跟我們所有的不分區委員便當會，也是全方位的交流，包含前兩天大家所看到的藍白共同推出的「台灣未來帳戶」，也在餐會當中跟大家廣泛的交換意見。所以這次也是例行的，未來我們也希望持續的能夠跟我們的立法委員，一直跟黨中央能夠有密切的、暢通的交流。

