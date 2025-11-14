下週防「今秋最冷」低溫剩14度 北海岸、東部雨不斷

下週將迎來今秋最冷時段，局部低溫預計只剩14度，且水氣影響範圍擴大，北部、東部和恆春半島都有降雨機會，直到19日起水氣減少、東北季風趨緩，天氣有望好轉，溫度也將些許回升。

東北季風將在17日起帶來水氣，北部和東部降雨機率高。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，本週末東北季風轉弱，僅東半部15日有零星短暫雨，16日水氣略增，基隆北海岸、大台北山區、東半部以及恆春半島天氣轉偏多雲，也有零星降雨機會。

東北季風17日起變強，18日至19日水氣增多，屆時北部和東半部、恆春半島回歸局部短暫雨，中南部山區也需留意零星降雨。19日之後環境較乾，北部、宜蘭、花蓮為局部短暫雨，其他地區天氣多雲到晴，且20日至21日水氣進一步減少，剩下基隆北海岸、東半部仍有局部短暫雨。

這波秋季最冷空氣影響最明顯時段落在19日清晨，局部低溫下探14度。（圖／中央氣象署提供）

溫度趨勢上，本週末整體感受溫暖，冷空氣18日起帶來明顯影響，又以19日清晨最冷，預計中部以北和宜花低溫僅14度至15度，後續將在20日起略微回暖。

