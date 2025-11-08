下週颱風假有望？鳳凰持續增強「最快週二發陸警」 暴風圈侵襲率曝光

生活中心／彭淇昀報導

鳳凰颱風來勢洶洶，目前已升格成中度颱風，未來有機會轉強颱，中央氣象署預估，下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。至於民眾最關心的颱風假，根據中央氣象署「120小時颱風暴風圈侵襲機率」資料顯示，目前全台除了蘭嶼之外，暴風侵襲率都超過40%，其中有個3縣市更是高達60%。

鳳凰颱風持續增強中，未來有機會轉強颱，氣象署預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。（圖／翻攝自中央氣象署）

根據氣象署觀測，鳳凰颱風14時的中心位置在北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度，向西進行，預計此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢。根據更新最新「120小時颱風暴風圈侵襲機率」資料，列出全台各城市及離島的暴風侵襲機率。

【北部地區】

宜蘭縣42%、基隆市44%、台北市45%、新北市46%、桃園市48%、新竹縣50%、新竹市51%。

【中部地區】

苗栗縣52%、台中市55%、南投縣55%、彰化縣56%、雲林縣56%。

【南部地區】

嘉義市56%、嘉義縣59%、台南市62%、高雄市59%、屏東縣56%、恆春半島50%。

【東部地區】

花蓮縣42%、台東縣44%、綠島40%、蘭嶼35%。

【離島】

澎湖縣68%、金門縣61%、連江縣45%。

廣告 廣告

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力達7級以上或陣風可達10級以上，或未來24小時累積雨量預測山區達200毫米、平地350毫米。不過是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

更多三立新聞網報導

鳳凰來勢洶洶！這天抵達「台灣上空」 強風豪雨恐掃全台

鳳凰最快36小時強度達顛峰！專家曝「最新路徑」：恐登陸台灣陸地

媽媽領錢了！符合條件「最高領13萬」 12月公布新制

退休師反年改…喊「繳不起10萬房貸」！律師酸：週休7日、月領5萬真辛苦

