下週一休市交易平淡 美股道瓊跌83點、台積電ADR漲0.22%

投資人關注美國總統川普對於聯準會和地緣政治的最新言論。美股週五表現平淡，市場情緒謹慎，晶片股延續漲勢，帶動費城半導體指數上漲1.15%，台積電ADR上漲0.76美元，收在342.40美元。（請聽AI報導。）

由於下週一是馬丁路德金恩紀念日，美國股市休市，投資者在長週末前也謹慎地進行大手筆投資，週五晶片股領漲，台積電持續上漲，其他晶片公司如博通上漲2.53%，AMD上漲1.72%，輝達則下跌0.51%。

道瓊工業指數週五收盤下跌83.11點，跌幅為0.17%，收在49359.33點，標普500指數下跌4.46點，跌幅為0.06%，收在6940.01點，那斯達克指數下跌14.63點，跌幅為0.06%，收在23515.39點，費城半導體指數上漲90.11點，漲幅為1.15％，收在7927.41點，台積電ADR上漲0.76美元，漲幅為0.22%，收在342.40美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。