下週一冷氣團剛走卻會更冷？氣象署曝：「這地區」恐只剩8度

雖然大陸冷氣團逐漸減弱，但受輻射冷卻影響，各地夜晚與清晨依舊寒冷，西半部日夜溫差更可能超過10度。氣象署指出，1月12日清晨全台低溫僅12度，外島馬祖甚至下探8度。隨著一週內有兩波東北季風報到，高山地區有機率降下零星白雪，海上風浪也將劇烈起伏，提醒民眾留意。





氣象署說明，1月12日(一)清晨在大陸冷氣團影響下，各地天氣普遍偏冷。降雨方面，東部及東南部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島則有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。氣象署表示，雖然白天起冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，但因輻射冷卻作用，各地夜晚仍偏冷，西半部日夜溫差大。全台大多為多雲到晴，僅東半部與恆春半島有零星短暫雨，1月12日晚間中部以北山區也可能出現零星短暫雨。

關於氣溫預測，氣象署指出，1月12日各地低溫約12至14度，澎湖16度，金門9度，馬祖則僅有8度。高溫部分，西半部可達21至24度，東半部及澎湖18至20度，金門16度，馬祖12度。氣象署進一步強調，1月13日東北季風將稍微增強，1月14日則受東北季風及輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷。這兩天全台大多為多雲到晴，僅東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，東北部與1月13日中部以北山區亦有零星降雨機率。





隨後的氣候變遷，氣象署表示，1月15日起東北季風減弱，各地早晚持續偏冷，西半部溫差顯著。1月15日與1月16日各地大多多雲到晴，只有東半部及恆春半島有零星短暫雨。但到了1月17日，東北季風將再次增強，北部及東北部天氣轉涼，中南部日夜溫差大。基隆北海岸、大台南山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴。





針對(1/13-1/17)的氣溫變化，氣象署說明，西半部及東北部低溫約11至14度，花東及澎湖15至18度，金門與馬祖為11至12度。高溫部分，北部、東半部及澎湖約20至24度，中南部可達25至27度，金門18至19度，馬祖14至15度。





在海象部分，氣象署表示，1月12日風浪會先減弱，北部、東南部海面、台灣海峽及巴士海峽風力將轉為平均風4至5級、陣風7級或以下，浪高縮減至1至2米。不過，1月13日至1月14日風浪將再度增大，1月14日巴士海峽平均風可達6至7級、陣風9級。1月15日至1月16日風浪會再次減弱，各海面浪高約1至2米。直到1月17日風浪再增大，台灣海峽北部平均風將達6至7級、陣風9級，各海面浪高約2至3米。





氣象署指出，1月18日至1月20日持續受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。降雨區集中在北部、東半部及恆春半島，有局部短暫雨，其他地區為多雲。





最後，氣象署特別提醒，1月12日基隆北海岸及東半部包含蘭嶼、綠島沿海有機率發生長浪。此外，1月12日晚間至1月13日，中部以北3000公尺以上高山有機率降下零星白雪，前往山區需注意安全。由於高山夜間及清晨路面容易結冰，氣象署表示，行車用路及登山時請務必留意路況，並嚴防霜害對農作物造成的影響。

