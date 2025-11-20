下週一又有熱帶擾動！預估路徑曝光 專家揭成颱可能

生活中心／黃依婷報導

下週一在關島一帶至菲東海面有熱帶擾動發展。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk）

今（20）日維持東北季風影響，東北季風強度有稍減弱，仍有一定的冷空氣移入，台北測站今日最低溫為17.3度，是發生在午夜12點，清晨七點為17.5度，相較昨天15.7度有稍回溫，不過西半部整體低溫較昨日更低，平地最低溫出現在南投縣名間鄉12.8度，其餘落在13到15度之間。

天氣分析師薛皓天在臉書「天氣風險 WeatherRisk」發文，週末期間高壓出海，漸轉高壓迴流偏東風環境，週六迎風面北部、東半部及山區局部仍有短暫陣雨，白天期間東北部為多雲有短暫與天氣，中北部為多雲時晴天氣，其餘地區為晴到多雲天氣，北部氣溫有稍回升，中南部局部高溫在30度左右。週日氣溫回升更明顯，中北部高溫約27度，中南部高溫仍上看30度。

薛皓天提到，下週一起北方系統增強，台灣北部再有槽線通過，東北季風增強，水氣增多，新竹以北及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，氣溫下降，中南部暫不受東北季風影響，維持晴時多雲且高溫仍在30度左右。下週二持續受東北季風影響，水氣減少，基隆北海岸至花蓮維持多雲短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲時晴。

薛皓天指出，下週一在關島一帶至菲東海面有熱帶擾動發展，預估在下週二通過菲律賓群島後進入南海，其強度最多為熱帶性低氣壓，對台灣無影響，不過在下週二晚間至下週四水氣稍增多，下週三嘉義以北大致為晴到多雲時晴天氣，東半部及南部為多雲有短暫陣雨天氣。

