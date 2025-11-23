下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷

生活中心／周希雯報導

本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。

林得恩在粉專發文指出，今（23日）環境轉乾，東北季風減弱，全臺降雨顯著減少，僅東半部還有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。北部及宜花地區高溫可達25至28度之間，中南部及臺東地區高溫甚至上探28至30度。

下週二（25日）晚間起，新一波東北季風南下，台灣又迎來低溫。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

不過好天氣持續不久，林得恩提醒，下週二（25日）晚間起，新一波東北季風開始南下，北部及東北部地區將再度轉為「先濕冷、後乾冷」，低溫預測將下探至15至16度，全天體感降溫明顯。另外，中部及花蓮地區低溫僅剩17至18度左右，南部地區低溫也降到20度上下，請多留意氣溫劇烈變化。

好天氣要掰了…下週「斷崖式降溫」超有感！2地區「急凍4天」低溫探14度

東北季風南下後，北部、東北部地區將轉為「先濕冷、後乾冷」。（圖／民視新聞資料照）

未來天氣預測部分，氣象署指出，明（24日）白天基隆北海岸、宜蘭及大臺北地區降雨機率稍增，花東部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；傍晚起東北季風增強，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面北部地區轉有局部短暫雨。下週二（25日）至下週五（28日）受東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。





