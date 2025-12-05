下週一東北季風增強！3地區防大雨 回溫等這天

生活中心／黃依婷報導

下週一起東北季風增強，迎風面有水氣。（圖／翻攝自Windy.com）

今（5）日東北季風影響，基隆北海岸及東半部地區多雲有局部降雨，日累積雨量最大在花蓮壽豐鄉68毫米，其他地區為多雲到晴。對此，中央氣象署也提醒，週末氣溫回升，留意日夜溫差，並曝光未來10天的天氣預報。

中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」發文，週日東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、宜蘭地區有零星短暫雨，各地低溫約14到20度，下週一起東北季風增強。

廣告 廣告

「報天氣-中央氣象署」提到，下週二東北季風影響，此波冷空氣較弱，僅北臺灣白天高溫稍降，其他地區早晚亦涼；迎風面水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，其中基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，低溫預測14到20度。

「報天氣-中央氣象署」表示，下週三到五東北季風減弱，各地氣溫回升，水氣亦減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下週六東北季風增強，緊接著14日及15日東北季風影響，各地天氣明顯轉涼，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

更多三立新聞網報導

小紅書遭禁賴士葆批綠共！學者看傻「為何袒護詐騙」：為虎作倀

小紅書被禁1年「超少立委出來罵」？他曝1現象：習慣了

免買VPN用小紅書！他「1招」繞過封鎖：不用下載APP

黃國昌喊禁小紅書是什麼標準？他4點回擊「還在裝傻」：故意護航詐騙？

