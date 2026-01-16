下週一變天！強冷空氣南下全台急凍 「2地區」空品達橘色等級

生活中心／李紹宏報導

中央氣象署今（16）日指出，雖然週末全台氣溫尚屬舒適，但下週一（19日）起北方的強冷空氣將南下，屆時全台氣溫將出現顯著下跌，最冷時段預計落在下週三、四，低溫恐下探8至10度。此外，受東北風挾帶污染物影響，西半部及金馬地區空氣品質預估達到「橘色等級」。

氣象署預估，19日起新冷空氣將南下。此外，受東北風挾帶污染物影響，高屏及金馬地區空品為「橘色提醒」等級。（示意圖／資料照）

臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，明日天氣結構上，桃園以北及東半部地區仍有局部短暫雨，而新竹以南地區除清晨有零星雨勢外，白天起將轉為多雲到晴的穩定天氣。各地低溫約16至19度，中南部白天高溫可望達到27度，呈現舒適稍暖的體感。至於離島則維持多雲到晴，馬祖地區氣溫偏低，低溫僅13度。預估19日新一波冷空報到後，氣溫會再下跌。

廣告 廣告

氣象署提醒，明晨西半部及馬祖需留意局部霧氣或低雲影響視線，東半部與恆春半島沿海則有長浪發生機率。海邊活動及交通往返的民眾，應特別注意能見度與浪況安全。

此外，環境部提醒，受東北風地形影響，中南部空品區位於下風處，污染物較易累積，高屏及金馬地區空品為「橘色提醒」等級，雲嘉南地區也預估短暫達到該等級，過敏族群出門建議配戴口罩。

更多三立新聞網報導

怒揭16兆謠言！名醫砸近千萬資產「向館長、藍委宣戰」：敢接嗎

周杰倫澳網「遭ACE球打敗」 昆凌感性告白：你已是贏家！暖哭網

最美政戰士告別台灣本島 甜喊將調派到「這地」！自曝選對象標準

館長嗆降關稅是「民進黨自嗨」！網狠酸：比在中國賣貨被退好

