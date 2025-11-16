下週「跳水式降溫」剩13度！鄭明典曬1圖曝：北極冷空氣南送台灣

生活中心／朱祖儀報導

入秋最強冷空氣將在明（17）日南下，下週最低溫可能來到13度。前中央氣象局鄭明典指出，北極上空極冷的空氣，目前有5個分支往外突出，其中1支將把冷空氣南送到台灣，不過這波影響比較顯著應該是在日本北方。

鄭明典在臉書PO出「北極上空投影圖」，模擬從北極上空往下看的樣子，灰色部分代表極冷空氣，目前冷空氣有5個分支往外突出，就像是5支觸鬚一樣，其中「1」的分支就是要把冷空氣往南送而影響台灣的「槽線」。

不過鄭明典表示，冷空氣分支多，代表尺度稍微偏小，且往東移動的趨勢會比較明顯，所以這波冷空氣可能影響日本北方的程度會比較顯著，若要前往日本北方旅遊的民眾可以再多加留意。

另外，氣象署預報員張承傳指出，明天開始北邊有一個強冷高壓南下，帶來較強勁的東北季風，北部及東北部天氣將明顯下滑，清晨至上午約22至23度，晚間氣溫再探至20度，週二至週三最低溫可能來到16度。他也提醒，週四清晨受到輻射冷卻影響，中部空曠地區更可能下探至13度，要到週五、週六氣溫才會逐步回升。

