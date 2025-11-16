下週「跳水式降溫」剩13度！鄭明典曬1圖曝：北極冷空氣南送台灣
生活中心／朱祖儀報導
入秋最強冷空氣將在明（17）日南下，下週最低溫可能來到13度。前中央氣象局鄭明典指出，北極上空極冷的空氣，目前有5個分支往外突出，其中1支將把冷空氣南送到台灣，不過這波影響比較顯著應該是在日本北方。
鄭明典在臉書PO出「北極上空投影圖」，模擬從北極上空往下看的樣子，灰色部分代表極冷空氣，目前冷空氣有5個分支往外突出，就像是5支觸鬚一樣，其中「1」的分支就是要把冷空氣往南送而影響台灣的「槽線」。
不過鄭明典表示，冷空氣分支多，代表尺度稍微偏小，且往東移動的趨勢會比較明顯，所以這波冷空氣可能影響日本北方的程度會比較顯著，若要前往日本北方旅遊的民眾可以再多加留意。
另外，氣象署預報員張承傳指出，明天開始北邊有一個強冷高壓南下，帶來較強勁的東北季風，北部及東北部天氣將明顯下滑，清晨至上午約22至23度，晚間氣溫再探至20度，週二至週三最低溫可能來到16度。他也提醒，週四清晨受到輻射冷卻影響，中部空曠地區更可能下探至13度，要到週五、週六氣溫才會逐步回升。
更多三立新聞網報導
36歲轉職「1行業」怕太老！過來人給答案 師傅曝：月收上看30萬
普發1萬入帳就被鎖！帳戶凍結變「警示戶」 大票苦主：有錢不能領
普發1萬陸續入帳！一堆人「拖到明年才領」 原因曝光：不用急
不是錢都、石二鍋！台灣小火鍋王者曝光 在地人：半夜12點還在排
其他人也在看
蕭敬騰代言！全家羽絨服出清下殺298元 網友瘋搶：買10件也划算
【緯來新聞網】隨著近日氣溫變低，中央氣象署指出，估有冷氣團預計於11月17日南下，全台各低將變低溫。緯來新聞網 ・ 13 小時前
【本日焦點】整年「旅客掛蛋」北捷年花50萬維護／「囤房稅2.0」徵收 113萬戶遭課重稅／騎士與腳踏車相撞喊沒事 就醫突昏迷⋯變雙亡
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.整年「旅客掛蛋」北捷年花50萬維護 2.「囤房稅2.0」徵收 113萬戶遭課重稅 3.騎士與腳踏車相撞喊沒事 就醫突昏迷⋯變雙亡 4.充氣城堡突消風 民眾：像絕命終結站 5.中國稀土戰沒完 下張王牌「釔」出手Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 5 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
冷空氣明殺到「冷剩14度」 3地區越晚雨勢越大
冷空氣明起報到，各地降溫明顯，氣象署預估北部低溫恐從20度跌至16度，東北季風挾帶水氣也將帶來降雨，基隆北海岸與宜蘭更有局部大雨。雖未達冷氣團或寒流等級，週三仍偏涼冷，週末冷空氣減弱後氣溫才有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
快訊／73歲翁開車撞進待轉區 1人送醫不治
快訊／73歲翁開車撞進待轉區 1人送醫不治EBC東森新聞 ・ 2 小時前
全球最富裕城市排行榜出爐！東京奪冠 台灣5城市名次曝光
新聞周刊報導，商業雜誌CEOWORLD近期公布全球最富裕城市排行榜，日本東京以2.55兆美元GDP奪下榜首，紐約則以2....聯合新聞網 ・ 7 小時前
日本櫻島火山噴發「噴煙飆4400公尺」 鹿兒島40航班停飛
綜合日媒報導，日本氣象廳與鹿兒島縣政府指出，櫻島南岳山頂火口自16日凌晨2時28分至3時50分間開始頻繁活動，持續出現中型以上噴煙，最高高度為海拔4400公尺，為自2024年10月18日以來首度突破4000公尺。氣象台指出，這次噴發伴隨大規模噴石，落石最遠飛至距火口約1000至1400...CTWANT ・ 5 小時前
日本熊害升級！秋田縣有熊闖入「AEON賣場」 職員搬動貨架保命
據日本媒體今天（11/16）報導，上午在秋田縣的市區，有熊闖入知名購物中心「AEON賣場」，職員趕緊搬動貨架、拉下鐵門，將熊關在賣場內，縣府職員稍後趕到，並將熊撲殺，所幸無人傷亡，警方正在附近加強巡邏。太報 ・ 8 小時前
最猛冷空氣明殺到！周二濕冷斷崖式掉至14°C 北台一路冷到周四
【記者黃泓哲／台北報導】最強冷空氣明（17）日就要南下，中央氣象署與氣象專家都示警，北部、東北部將率先變天，從一早開始轉為陰雨、氣溫一路往下掉。氣象風險公司分析師廖于霆指出，周二（11月18日）是這波冷空氣最猛的一天，北台與東半部濕冷到不行，部分空曠地區甚至可能低於14度是最明顯的一次降溫。中南部雖仍維持晴到多雲，但早晚溫差相當大。壹蘋新聞網 ・ 7 小時前
龍山寺外買賣個資案動機曝光 主嫌稱為柏青哥店彩金 6人遭送辦
台北龍山寺外近日發生有人疑設攤買賣個資，北市警方到場查獲涉案黃姓男子和4名工作人員，黃男稱徵求個資僅作為公益使用。警方後續報請北檢指揮偵辦，溯源查出主嫌李姓男子，李男供稱，為申辦柏青哥店會員的5000元彩金，與黃男合作收取個資並轉賣。全案詢後，李男等6人遭移送北檢偵辦。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
館長陷醜聞！黃國昌：外人不太適合多做評論
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」經營健身房，但近日遭公司「大師兄」李慶元及前員工爆料，涉及性醜聞與金錢糾紛。對此，民眾黨主席黃國昌今（16）日回應，「我們外人真的不太適合多做什麼評論」，館長已有...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
台中婦人至龍井圖書館遭30公分眼鏡蛇咬傷 送醫救治
台中一名41歲婦人今天在龍井區龍井圖書館，走出大門時突感覺右腳背一陣痛，發現遭眼鏡蛇咬傷。台中市消防局獲報立即派員前往救援，由救護車送醫救治；院方表示，婦人目前生命徵象穩定，持續觀察中。消防局與農業局廠商後續在現場捕獲一條30公分眼鏡蛇，台中市政府指出，種類屬舟山眼鏡蛇，為台灣原生種，分館人員已加強巡查館內外情況，並撒布石灰，預防蛇類入館。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華 曾上《康熙來了》逗笑小S
【緯來新聞網】藝人大霈（李霈瑜）今（16日）於社群平台發文，透露父親李鐵英不幸辭世，消息令粉絲與演藝緯來新聞網 ・ 6 小時前
2026應屆畢業生恐成「就業難民」！《華爾街日報》警告：AI搶飯碗＋大廠裁員潮，明年工作超級不好找
對於即將在明年步出校園的莘莘學子來說，《華爾街日報》最近對2026的預測恐怕不是什麼好消息：明年的畢業生就業市場可能比今年更加嚴峻，甚至創下自新冠疫情以來最遭告的紀錄。因為在經濟前景不明、人工智慧（AI）崛起、資深員工「降維打擊」的多重夾殺下，大學文憑正迅速失去就業市場「入場券」的傳統保證。美國「全國大學與雇主協會」（NACE）的權威調查向來被視為畢業生的招......風傳媒 ・ 6 小時前
勞保老年年金領多少？ 近半退休勞工平均月領逾2萬元以上
立法院社福委員會17日排審「勞工保險條例」修正草案，將政府最終支付責任入法，朝野已有共識將在本會期三讀。以目前逾187萬...聯合新聞網 ・ 1 小時前
最後一間誠品生活時光！淡水英專店歇業 最後營業日曝
最後一間誠品生活時光！淡水英專店歇業 最後營業日曝EBC東森新聞 ・ 3 小時前
明全台大降溫 鄭明典曬1圖：冷空氣直接輸送來台
入秋最強冷空氣明（17）日殺到，全台氣溫驟降至16度左右，中南部高溫也只剩20度，前中央氣象局長鄭明典在臉書貼出1張「北極上空投影」圖，指北極上方極冷的空氣分散成五5個支線，看起來就像觸鬚一樣，其中一支正將冷空氣輸送到台灣附近，日本北方感受也會很明顯，民眾若有出國安排需特別注意。中時新聞網 ・ 12 小時前
中國再出招！陸教育部發「留學預警」 建議謹慎規劃赴日留學
日本首相高市早苗本月7日發表「台灣有事」說後，中日緊張關係緊張升高，中國各部門動作頻頻，中國海警局今（11/16）宣布艦艇編隊在釣魚台海域，依法開展「維權巡航活動」後，中國教育部公布「留學預警」，表示日本社會治安不靖，針對中國公民的違法犯罪案件多發」，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排」。太報 ・ 9 小時前
以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明 醫示警：1個月已5例
綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機...CTWANT ・ 3 小時前