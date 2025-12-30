下週一迎小寒！正值「澤火革」變動年 命理師教養生關鍵

下週一（1月5日）將迎來二十四節氣中的「小寒」。（翻攝自photo-ac）

下週一（1月5日）將迎來二十四節氣中的「小寒」。命理師柯柏成指出，小寒正值歲末交替之際，今年氣候變化劇烈、忽冷忽熱，影響感受將格外明顯。他也提出養生與生活調整建議，提醒民眾順應時令、為新一年做好準備。

命理師柯柏成在臉書粉絲專頁「柯柏成／命理」發文指出，今年並非典型暖冬或寒冬，而是呈現忽冷忽熱的狀態，呼應值年卦「澤火革」所象徵的劇烈變動，今年發生的大事都是具有革命性前所未見的狀況，在小寒時節將更加明顯。

依民間習俗，小寒常介於「二九、三九」之間，可透過艾草灸關元、足三里，或睡前以熱水泡腳並加入薑、花椒，達到驅寒與養生效果。

他也引述有關小寒節氣的農諺，如「小寒不寒，清明泥潭」「小寒大寒寒得透，來年春天天暖和。」，意指小寒如果不夠冷，清明節就會大雨而滿地泥濘，且小寒夠冷，來年春天才夠暖，節氣若失序，後續天候與農作易受影響。

此外，柯柏成引用《淮南子・時則訓》，提到古代在此時舉行「大儺」儀式，用以驅除陰寒與疫氣。他表示，對現代人而言，可視為年終大掃除、清理舊物、調整生活環境的好時機。同時也適合進行年度回顧與新年規劃，透過靜心整理，為來年確立方向。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

