下週「這2地」轉濕冷！熱帶擾動「對台影響」全說了

生活中心／于士宸報導

今日（21）在東北季風影響下，北部、東北部與東部天氣偏涼，其他地區早晚也有涼意。各地雲量普遍偏多，天氣略顯陰沉；迎風面的北部、東部及山區局部有零星降雨，但雨勢普遍不強、累積雨量有限。對此，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」提醒，下週一（24）將有新一波東北季風增強南下，「這2地區」將再度出現明顯的地形性降雨，同時氣溫也會進一步轉涼甚至偏冷。此外，南方海域有熱帶擾動發展的跡象，但目前對台灣沒有明顯影響。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今日在臉書發文，表示今日天氣持續受東北季風影響，各地雲量偏多，仍較陰沉。至於氣溫部分，各地低溫約15-18度，高溫部分可再較昨日回升1-3度左右，預測北部、東部高溫約22-24度，中南部高溫約25-27度。粉專指出，隨著週末東北季風減弱，台灣附近的風場將由東北風轉偏東風，預測各地氣溫將逐日回升，尤以週日最顯著，白天北臺灣也將有暖意；各地普遍為晴時多雲天氣，迎風東部雲層偶有空檔、不過仍有局部短暫雨發生機率。到了下週一（24），將再度伴隨新一波東北季風南下後，整週普遍又回到東北季風持續影響的環境，預測回到較典型的天氣分布，迎風北部、東部為陰有地形降雨天氣，整日氣溫偏涼較冷；背風中南部晴時多雲天氣，白天氣溫回暖，早晚偏涼，日夜溫差大。不過，下週二隨著北方中層乾空氣逐漸移入後，北部及東部的降雨將可大幅減緩，相對更為零星。





至於熱帶系統方面，粉專表示，預報顯示南方洋面下週起有熱帶擾動發展趨勢，並可能於下週中後期西行通過菲律賓陸地後進入南海並進一步發展；目前研判距離臺灣遠、對本島天氣威脅低，且環境水氣北上至臺灣的幅度可能也較有限。而較需注意的是間接海象影響，北、東與巴士海峽一帶有長浪或沿海風浪增強可能，建議未來可持續關注最新預報資訊，粉專提醒民眾無須過度擔心，預測對台暫無影響。





