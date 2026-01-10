下週「1月颱」將生成？專家揭「生成時間」

生活中心／李明融報導

中央氣象署指出，今（10日）受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，其中桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣亮起代表「非常寒冷」的橙色燈號，有6度以下氣溫發生的機率，清晨新竹關西測得4.0度，為本島平地最低溫。不過下週恐怕有「1月颱」生成，「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄揭露下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，並有成颱機率，後續變化仍待觀察。

下週「1月颱」將生成？專家揭熱帶擾動「生成時間」對台影響曝光

輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署發布低溫特報。（圖／翻攝自氣象署）

「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」發文指出，今（10日）各地大多晴朗，本島部分地區「靜風」、故有強「輻射冷卻」效應，帶來「極低溫」，截至清晨5點31分，本島縣市平地的最低氣溫依序為，新竹（關西鎮）4.0度，苗栗（造橋鄉）5.3度，桃園（大溪區）5.9度。新北（石碇區）6.4度，台北（北投區）及基隆（七堵區）7.0度。而本島平地最低氣溫持續降至5度以下；根據歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今白天氣溫略升，傍晚起至下週一（12日）清晨、另一股冷空氣再補充南下，西半部晴朗、迎風面雲量略增、東半部轉偶有局部短暫雨的機率。今晚、明（11日）)晨「輻射冷卻」減弱，氣溫反而略升、但仍偏低；明日白天、氣溫略降，明晚、下週一晨因「輻射冷卻」增強，氣溫再略降。

最新模擬顯示，下週一（12日）清晨、另一股冷空氣再補充南下。（示意圖／翻攝自氣象署）

最新模式模擬顯示，下週一白天起至週五（12日至16日）各地大多晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫逐日回升；但因「輻射冷卻」偏強、連日的早晚氣溫、仍很低，且日夜溫差擴大。故幾乎持續一整週、氣溫日夜的變化都很劇烈，颱風消息方面，專欄指出各國模式模擬顯示，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、並有成颱的機率。氣候資料顯示，西北太平洋發生「1月颱」並非異常，只是比較少見，侵台則未曾發生過。對台灣是否有間接影響？言之過早，各國模擬還在調整、應續觀察。

