下週「1號颱風」恐生成！專家揭1月颱侵台紀錄

【江宜潔／綜合報導】今（11）日上半天受新一波大陸冷氣團影響、全台又降溫，一早超過半個台灣發布低溫特報、均有機會跌破10℃，不過這波白天起將開始減弱，而未來一週兩波冷空氣預計也僅達東北季風程度。值得注意的是，菲律賓東方海域正有熱帶擾動發展中、且下週不排除生成颱風，至於是否影響台灣則待追蹤。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄表示，今日清晨有冷空氣南下，但因輻射冷卻效應減弱、使低溫不降反升，不過中南部仍有較強輻射冷卻；透過中央氣象署資訊可見，稍早（更新至清晨5時24分）本島平地最低溫8.3℃出現在嘉義竹崎。

最新（10日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地轉晴朗穩定，僅花東仍有零星短暫飄雨機率，另白天氣溫變化不大，接著晚間至明（12）日清晨因輻射冷卻加成，本島平地仍會出現9℃以下最低溫。

今日各地氣溫分別為：北部10～20℃、中部9～23℃、南部10～24℃、東部13～20℃。

未來天氣，明日白天起至下週五（16）各地大多晴朗穩定，冷空氣減弱、逐日回溫，白天體感舒適且漸趨微熱，但因輻射冷卻偏強，連日早晚氣溫仍偏低、日夜溫差大；此外，下週六（17）東半部水氣增多，整體來看西晴、東轉偶雨，至於溫度部分則是陸續回升。

各國模式模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、並有成颱機率，不過氣候資料顯示，過去曾未發生過西北太平洋「1月颱」侵台狀況，至於這次是否會對台灣有間接影響？應持續觀察。

