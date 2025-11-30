下週「V型降溫」 今高溫上看28度！「這天」開始變天下探11度

林得恩指出下波冷空氣即將報到。圖／臉書@林老師氣象站

中央氣象署指出，今天（11月30日）環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨。今日平地最低溫出現在新竹縣關西鎮，5點53分測得低溫11度。不過，白天高溫上看24至28度，要到週二（12月2日）晚間東北季風抵達之後，才會變天。氣象專家林得恩表示，下一波冷空氣恐下探11至13度，呈「V型降溫」。

氣象署表示，今天溫度方面，白天高溫約24至28度，不過早晚各地仍稍偏涼，低溫約17至21度，局部地區溫度會稍微再低一些。天氣風險公司歐宗學指出，今天白天仍會明顯回暖，要注意日夜氣溫變化的影響。

歐宗學表示，明天（12月1日）風向會轉為偏東至東北風，水氣偏多的情況會持續到清晨，預估上午期間就會逐漸減少，西半部地區恢復多雲到晴天氣，但在迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區還是會有偏多的雲量及短暫雨機會。週二以後又會轉為典型的東北季風天氣型態，下半天至晚間隨著季風抵達並逐漸增強，桃園以北、東半部雲量較多，並有局部短暫雨機會，這波東北季風預估影響到週五（12月5日）。

林得恩在臉書粉絲頁「林老師氣象站」發文指出，從週三（12月3日）到周六（12月6日）之間，會有較為顯著的降溫現象。預估台灣中部以北及宜蘭空曠地區低溫下探14至17度，南部、花東及澎湖沿海空曠地區低溫也只有16至19度，金門地區低溫在13至14度，馬祖地區低溫只剩11至13度，而且這波冷空氣影響時間較長，先濕冷、後轉乾冷，請民眾多加留意天氣變化。



