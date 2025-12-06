下週2波東北季風接力報到 8、9日北台3地防大雨
（中央社記者黃巧雯台北6日電）氣象署表示，明天各地多雲到晴，未來一週有2波東北季風，8、9日東北季風增強，宜蘭、大台北山區、基隆北海岸防大雨，預計13日下波東北季風增強並降溫，不排除達大陸冷氣團強度。
中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，今天、明天東北季風減弱，大部分地區多雲到晴，他提到，東半部有局部零星降雨，而宜蘭、基隆北海岸也有些降雨機率。
劉沛滕表示，8、9日東北季風增強，水氣較多，桃園以北、東半部容易有雨，其中宜蘭、大台北山區、基隆北海岸可能會有局部大雨。
劉沛滕指出，10至12日東北季風減弱，大致多雲到晴，僅東半部部分迎風面有零星降雨，預計13日東北季風將再次增強，北部、東半部有局部短暫雨。
氣溫部分，根據氣象署預測，明天各地低溫攝氏14到20度，高溫25到28度，而8、9日受東北季風影響，整天天氣介於濕涼到濕冷，各地低溫未有太明顯變化，北部、東半部高溫22到26度，中南部27到28度，而10至12日各地氣溫將回升。
不過，劉沛滕提醒，東北季風13日將再增強，14、15日氣溫可能會再下降，有機會接近大陸冷氣團標準，代表台北最低溫有機會達14.4度以下，由於還有一週的時間，仍待觀察。（編輯：李亨山）1141206
其他人也在看
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 14
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷
入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
東北風接力來襲！北部逼近10度低溫 恐達大陸冷氣團等級
台灣即將迎來兩波東北季風的影響，氣象署預測，明天（6日）各地早晚低溫將普遍在15至19度之間，而一些空曠地區及河谷地帶可能因輻射冷卻而出現更低的氣溫。氣象專家指出，接下來的冷空氣將在下周一（8日）開始增強，並在下周二（9日）影響台灣，北部地區的白天高溫會稍微下降。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 3
入冬最強冷空氣襲台！12/15恐降至10度創今年新低
入冬以來最強冷空氣即將襲台！天氣風險分析師薛皓天表示，下週末起北方系統將顯著增強，中層以上槽線通過帶動底層東北季風南下，預估這波冷空氣強度可能達到大陸冷氣團等級，影響時程從下週六延續至下週二，夜間至清晨時段氣溫將明顯偏低。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
把握週末回暖！這天再迎強冷空氣 氣溫狂跌恐剩10度
這幾天有感降溫，迎風面北海岸、東北角及東半部有短暫陣雨，大台北局部則有零星飄雨。而這波天氣影響預計會到週末，週末兩天氣溫逐漸回升，中南部高溫回到28度，但日夜溫差明顯，可能差到10度。而下週一開始又會有另一波東北季風南下，北、東部將再次轉為陰雨天氣；13日開始還有另一波東北季風將再次增強南下，空曠處、山區有10至13度機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
明迎「大雪」回溫20°C↑ 「這1天」變天轉濕冷！
生活中心／江姿儀報導2025 年倒數開始，進入最後的一個月，明（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，正是秋冬進補、暖身的時節，天氣也將逐漸轉冷。中央氣象署指出，今（6日）、明（7日）兩天東北季風稍減弱，各地維持晴到多雲的好天氣，氣溫逐漸回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大。氣象專家林得恩提醒，各地早晚低溫預測為14～20度，這兩天溫度回升之後，下週一（8日）東北季風將增強，冷空氣再度南下，水氣增加，天氣轉為濕冷。民視 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
今年首波大陸冷氣團要來了？下週「這天」挑戰最低溫
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（5日）持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨的天氣，而其他地區為多雲到晴、可見陽光；氣象專家林得恩提醒，週末氣溫回升後，週一（8日）東北季風增強，接著第13日、14日再迎一波冷空氣，提醒「有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力」。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
先回暖再驟涼！下週北部轉雨 中旬強冷空氣逼近
（記者許皓庭／綜合報導）受東北季風持續影響，北台灣與東北部今日（5日）仍是濕涼天氣，氣溫多落在20度附近，局部 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
週日迎大雪節氣！週六清晨新竹11.4度 下週末冷空氣恐更強烈
週六清晨多地低溫不到12度，氣象專家提醒日夜溫差大！週日「大雪」節氣來臨，下週一北部東半部轉為短暫雨，而下週末更有一波強烈冷空氣南下，低溫恐探10度。專家也分享在「大雪」節氣的幾項禁忌，提醒民眾要多加留意。TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
周末回暖！下週「入冬最強冷空氣」報到 最低溫10度↓
周末喜迎好天氣！今（6）天東北季風減弱、氣溫回升，不過早晚仍較涼，清晨本島最低溫落在新竹縣11.4度，白天開始北部高溫達22、23度；中南部有25至27度，感受溫暖舒適，氣象專家吳德榮預告，下週一再有台視新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
忍無可忍! 鹿港黑水虻廠臭翻天 居民抗議"還我開窗權"
中部中心/李文華 彰化報導這裡真的"吃飯配廚餘"嗎？彰化鹿港鎮，一家收集廚餘，飼養黑水虻，製造肥料的公司，卻因為廚餘處理不當，長期造成惡臭，雖然已經遭罰超過百萬元，還是臭翻天！居民苦不堪言，要求還給他們開窗的權利，集體拉布條抗議。鹿港居民抗議廚餘養黑水虻臭翻天。(圖/李文華攝)居民蒐證的影片，看到有人在洗疊高高的塑膠箱子，裡面的殘留物，疑似沒有經過任何處理，就這樣流進水溝裡。位在彰化鹿港，這家公司收集廚餘，飼養黑水虻，製造飼料及肥料，卻因為廚餘處理不當，長期造成惡臭，居民苦不堪言，抱怨連開窗的權利都沒有！居民高舉"還我呼吸權"布條，表達訴求，並要求業者搬離洋厝里！鹿港居民抗議廚餘養黑水虻臭翻天。(圖/李文華攝)公司雖然已遭環保局裁罰超過百萬元，居民說仍然臭翻天，沒有改善可能！業者則希望居民給予緩衝時間，會找其它地方，把廚餘處理移過去，讓這裡的空氣品質改善。原文出處：忍無可忍! 鹿港黑水虻廠臭翻天 居民抗議"還我開窗權" 更多民視新聞報導魚刺、骨頭丟垃圾嗎？環保局給「1答案」：丟錯恐噴6千廚餘養豬時代將結束！明年底全面轉型 農業部祭補助輔導業者2027年起禁廚餘養豬 農業部：提供轉型飼料補助及餵飼設備補助民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「大雪」節氣將至！東北季風反常減弱 明日高溫近30度
[Newtalk新聞] 明(7)天將迎冬天的第3個節氣「大雪」，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，大雪主要的天氣特徵是反應東北季風會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈，不過今年大雪東北季風減弱，各地氣溫回升，甚至台灣本島最高溫可到29度。 「林老師氣象站」指出，明天將來到大雪節氣，大雪是冬天的第3個節氣，天氣特徵主要是反應東北季風會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈。除溫度會隨大陸高壓南下而轉涼冷外；天氣亦將轉為多雲時陰的型態。 在此節氣中，自淡水、彰化、台南、澎湖、高雄、東港等外海先後均可撈捕到烏魚；所謂的「大雪大到」，指的就是烏魚群到了大雪節氣時，便常大批湧進台灣海峽。 至於今年大雪當天的天氣，受東北季風減弱影響，各地氣溫逐漸回升，水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有零星短暫雨機會。各地早晚最低溫預測，攝氏14至20度之間；白天最高溫預測，本島各地回升在攝氏25至29度之間，離外島的澎湖及金門地區攝氏22至23度，馬祖地區高溫也在攝氏20至21度。查看原文更多Newtalk新聞報導今回暖穩定明更暖、週一再新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
淑麗氣象／今晨凍破12度！全台天氣轉「乾冷」 山區直逼0度
淑麗氣象／今晨凍破12度！全台天氣轉「乾冷」 山區直逼0度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北風持續！今北台迎風面有雨 高屏空品亮橘燈
即時中心／林耿郁報導今（5）天持續受東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨天氣，其他地區為多雲到晴、可見陽光。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
下週末「入冬最強冷氣團」報到？ 吳德榮：平地跌破10℃
帶您關心天氣資訊，今(6)日東北季風減弱，北部地區轉為晴朗的好天氣，溫度也回升，高溫上看28度，民眾可以好好把握趁著假日出門走走。因為氣象專家吳德榮，根據最新歐洲模式模擬，下週末開始入冬最強的冷空氣有...華視 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
今東北風減弱明回暖 下週「這天」強冷空氣到！挑戰今年首波大陸冷氣團
天氣風險公司薛皓天指出，今天（12月5日）東北季風強度稍減弱，明天（12月6日）起東北部、東部天氣可望好轉，有陽光露臉機會，週末兩天（12月6、7日）會逐步回升。不過氣象專家林得恩提醒，下週一（12月8日），東北季風再度增強，冷空氣再度南下，有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
週末好天氣！東北風趨緩水氣減少 高屏空品仍欠佳
即時中心／林耿郁報導今（6）天東北季風減弱，白天氣溫回升，不過早晚仍較涼，各地低溫普遍為16至18度，局部空曠地區及河谷受輻射冷卻影響，溫度會更低一些，外出請注意保暖，白天北部、宜花地區高溫為22、23度，中南部及台東則可來到25至27度，白天溫暖早晚涼，留意日夜溫差大。民視 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
東北季風減弱？專家：北台仍偏涼、氣溫下探到「這」度
即時中心／温芸萱報導天氣風險分析師薛皓天今（5）日在臉書指出，東北季風略減弱，但北台灣仍偏涼、迎風面有局部短暫雨。新竹下探11.3度、嘉義11.9度，多數地區落在12至14度；北部因雲量較多，清晨約15至16度。週末各地白天回暖，但夜晚仍冷、日夜溫差超過10度。下週一新一波東北季風增強，北、東部再轉陰雨、氣溫明顯下降。下週末更將迎入冬最強冷空氣，北部恐下探14度，西半部最低僅10至12度。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話