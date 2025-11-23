下週2波東北季風接力！這天最冷「低溫僅12度」降雨熱區曝光
生活中心／黃依婷報導
今（23）日維持高壓迴流偏東風環境，迎風面東半部局部有零星雨，其餘地區天氣穩定為晴到多雲時晴；不過各地晨間夜晚氣溫仍低，中部以北及宜蘭有冷意，其餘地區感受稍涼。明日週一北方系統逐漸南下，短波槽也通過台灣北部，地面轉東北風環境，水氣稍增多。
天氣分析師薛皓天在粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文，明日上半天北部、西半部為多雲時晴天氣，基隆以南至台東為多雲有短暫雨天氣，白天期間由北至南高溫約25到30度，感受仍舒適，下半天東北季風漸增強，北部轉多雲有短暫陣雨天氣，西半部與東部天氣維持，各地夜間氣溫持續偏低。
薛皓天表示，下週二短暫受東北季風影響，週三再轉高壓迴流偏東風環境。苗栗及花蓮以北降溫較明顯，其餘地區白天仍有25度以上，因中層以上有短波槽通過，北部及東部雲量偏多，為多雲到陰天氣，迎風面地區局部有地形性短暫陣雨，苗栗以南大致晴到多雲天氣，下週二夜間西半部受輻射冷卻影響，西半部沿海空曠處局部低溫約12到15度。下週四另一波東北季風增強南下，也是快速通過，週五再轉高壓迴流偏東風環境。
薛皓天提到，下週受多波東北季風增強影響，來的快去得也快，所以氣溫變化大，尤其西半部地區日夜溫差可達10度以上，早出晚歸者要多加保暖。另外水氣也偏多，北部、東部民眾出門要攜帶雨具，東南部民眾下週四、五也有下雨機會。
