中央政府總預算卡關，傳出賴總統與行政院長卓榮泰將巡迴下鄉宣講，訴諸基層炮打在野黨。去年大罷免期間，賴清德充滿仇恨的「團結十講」被認為是造成大失敗的重要原因，但賴卓顯然並未從中得到教訓，民眾恐怕只有透過選票，才能喚醒執迷不悟的賴政府。

同樣是朝小野大的局面，前總統陳水扁執政時期，靠著不斷與在野黨協商來化解爭議法案和總預算卡關僵局；但賴政府從覆議、釋憲到不副署、不執行，用盡各種手段與在野黨火車對撞，就是不願意放下身段進行協商。

為了總預算的審查，近日更傳出民進黨正規畫以「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布」的三軸線訴諸民意。但同樣的戲碼，去年6月大罷免期間就已上演過，當時賴清德啟動「團結國家十講」，表面說是「團結」，實際上卻是在為大罷免造勢。

賴清德在演說中不僅痛批在野黨，還爆出「雜質說」等無法容納異己的言論，才進行到第四講，賴個人聲望民調就已出現死亡交叉，民眾對罷免的態度也出現反轉，儘管賴之後以風災為由叫停，但明眼人都清楚，這是為了止血。

此次巡迴下鄉如出一轍，賴總統在新年談話時，一方面嗆在野黨彈劾他是在浪費時間，另一方面卻縱容子弟兵立委烏龍提案，將《兩岸人民關係條例》修成「兩國條例」，卻兩天就龜縮撤案。

對於總預算案，賴日前才公開散播「憲法明文規定，立法院要在年底審完」的假訊息，現在還要下鄉宣傳，表面上是為政策，實際上卻是為2026選戰布局，這浪費的不只是大家的時間，更是納稅人的錢。