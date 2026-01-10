下鄉宣講搞對立 自掘墳墓

（圖／本報系資料照）

在藍白六度封殺執政當局提出的軍購預算後，民進黨故技重施動用行政資源準備下鄉宣講，力圖將矛盾焦點轉移到朝野對決，來沖淡毀憲亂政的形象，並讓即將登場的彈劾賴清德總統公聽會蒙上陰影。

綠營在大罷免後沒有記取教訓，且借《財劃法》等議題持續藐視代表多數民意的國會，不僅象徵朝野幾近無和解可能，更預示長期建立的政治秩序面臨惡性質變，導致難以逆轉的政治慣性。

慣例、法律及憲政框架，都是政治得以運作的遊戲規則。然而民進黨始終不願面對朝小野大的事實，持續挑戰規則與邊界，卻同時高舉民主與憲政體制。

但稍加梳理，就可看出綠營以「民主」之名行破壞規則之實的模式。例如，打破慣例，透過頻繁覆議、釋憲等手段，將本應為各方遵守的制衡機制異化為鬥爭武器；當慣例被突破後，就不斷挑戰法律底線，在司法體系配合下追殺反對力量，從藍營黨工、白營柯文哲乃至綠營林岱樺皆為例證；而當法律底線不再構成約束，便開始挑戰憲政，不副署、不公告，大法官恣意作為，是其失靈象徵。

至於後果，就是朝野全面開戰，無心更無力應對急劇變化的國際局勢，無論是美國「斬首」馬杜洛，或韓國總統李在明訪陸，賴政府真有辦法在缺乏多數在野支持的情況下，單憑少數政府之力共謀補齊國安、軍事防衛及兩岸關係的諸多破網嗎？

更嚴重的是，當民進黨不斷示範「遊戲規則」可以不被遵守，政治道德感便隨之滑落。久而久之，惡質的政治文化一旦固化，後續賴清德總統卸任後無論哪一黨上台，都可能為一己私利援引、模仿，甚至複製此種模式，進而形成難以根除的政治慣性。

在野人士一旦跟進，哪天就算政黨輪替，新執政者有樣學樣，在野的民進黨還能有道德高度予以指正嗎？這時，以協商、對話、制度為基礎的政治體系，將就此以衝突、對抗、鴨霸取代。

民國初年，袁世凱行政擴權，無視「約法」，壓制國會，乃至稱帝，招致各省討袁運動風起雲湧。但其開啟破壞「遊戲規則」之先河，使北洋後續執政者紛紛效法，最終政治問題難以透過法治解決，便只能透過街頭抗議、暴動，乃至戰爭消弭。今日台灣正步其後塵，政治結構從「規則內解決」走向「規則外解決」。

政治慣例、法治及憲政框架是硬規則，不該是執政者的玩物。如果民進黨執意循此擴張權力，今日撕裂的或許只是朝野關係，明日崩塌的將是整個台灣社會的根基。（作者為英國國際戰略研究所成員）