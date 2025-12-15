《下酒祭》嗨翻高流海風廣場 安芝儇、南珉貞秀出家鄉料理好廚藝

高雄國際魅力再升級。高雄流行音樂中心攜手韓國觀光公社舉辦的《2025下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat. 韓國》，於12月13、14日在高流海風廣場熱鬧登場，兩天共吸引超過12萬人次參與。活動結合音樂演出、餐酒文化與韓流元素，集結臺、韓逾50個美食品牌與11組人氣歌手、樂團輪番上陣，成功打造年末最具話題性的跨國文化交流盛會。

↑圖說：韓國觀光公社台北支社扈受暎支社長(左)、安芝儇(中)及高流執行長丁度嵐(右)，大推臺韓下酒菜美食。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

活動現場重現韓劇經典布帳馬車風情，韓國啦啦隊女神安芝儇、南珉貞更親自下廚示範家鄉料理，吸引上百名粉絲排隊朝聖。安芝儇以流利中文與粉絲互動，直呼高雄就像第二個家，並現場製作外酥內軟的馬鈴薯煎餅，俐落甩鍋掀起全場掌聲；南珉貞則端出忠武海苔飯捲，分享最道地的韓式吃法，展現滿滿親和力，成為活動最吸睛焦點之一。

↑圖說：高流執行長丁度嵐韓國(左)、南珉貞(中)及觀光公社台北支社扈受暎支社長(右)，齊聲力推臺、韓下酒菜美味！（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

音樂演出同樣火力全開，韓國「屋頂月光OKDAL」、KIK、Bily Acoustie等音樂人，與臺灣椅子樂團、普通隊長、公館青少年及《樂團興奮波》冠軍BRBP同台演出，打造跨國音樂交流舞台。今年首度推出的「K-POP隨機舞蹈」兩日號召近千名粉絲共舞，最小舞者僅7歲；「K-POP DJ Night」更因現場反應熱烈加碼延長至深夜，安芝儇驚喜現身帶跳，掀起全場高潮。

↑圖說：安芝儇(左)親自示範家鄉料理「馬鈴薯煎餅」，俐落展現甩鍋技巧，香氣四溢。南珉貞(右)示範家鄉大田美食「忠武海苔飯捲」，並親餵粉絲試吃，展現親民魅力。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

高流執行長丁度嵐表示，邁入第四年的《下酒祭》已不只是市集活動，而是串聯音樂、餐酒與異國文化的交流平台，透過臺韓合作，讓市民與旅客都能感受兼具「韓國味」與「臺灣味」的城市魅力。韓國觀光公社台北支社長扈受暎也指出，高雄近年成功舉辦多場大型韓流演唱會，加上便捷航線，已成為臺韓交流的重要樞紐。

↑圖說：「K-POP 隨機舞蹈」掀起高潮，百名粉絲隨機點播 K-POP 熱門金曲齊舞，動作整齊劃一，現場氣氛嗨到最高點。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

美食陣容全面升級，從韓國官方單位帶來的海味料理，到臺灣品牌推出限定下酒菜，攤位前人潮絡繹不絕；部分店家更以台語點餐互動，讓韓國旅客感受在地風情。《下酒祭》以音樂、美食與交流為核心，成功帶動人潮與消費，也為臺韓友好關係再添溫度。

