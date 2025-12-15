「下酒祭」文化交流兩日聚眾預逾12萬人潮！

▲2025 下酒祭兩日活動吸引逾12萬人次參加。（圖／高流提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄流行音樂中心攜手韓國觀光公社舉辦的《2025 下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국》於12月13、14日在高流海風廣場熱鬧登場。吸引超過50家臺韓知名品牌共襄盛舉，兩日活動吸引逾12萬人次參加。今年首度登場的「K-POP 隨機舞蹈」兩日號召近千名粉絲共舞，最小舞者僅7歲；13日「K-POP DJ Night」安芝儇驚喜現身，以啦啦隊開場帶動現場氣氛，活動因反應熱烈加碼延長至晚間近11點。

高流執行長丁度嵐表示，邁入第四年的《下酒祭》已不僅是一場市集活動，而是結合音樂、餐酒文化與異國風情的交流平台，讓高雄市民能以音樂為媒介，體驗不同國家的生活樣貌。兩日活動吸引逾12萬人次參加，盛況再創新高。

▲「K-POP 隨機舞蹈」兩日號召近千名粉絲共舞。（圖／高流提供）

韓國觀光公社台北支社扈受暎支社長表示，今年再度與高雄流行音樂中心合作舉辦《下酒祭》，同時呼應2026年「韓國中部觀光年」，特別邀請江原道、京畿道及大田廣域市代表帶來各地特色美食，讓民眾一次品嚐正宗韓式料理。《下酒祭》現場，京畿道出身的安芝儇與「大田女兒」南珉貞親自示範家鄉料理「馬鈴薯煎餅」與「忠武海苔飯捲」，介紹韓國小吃文化，吸引上百名粉絲大排長龍只為品嚐女神手藝。

今年《下酒祭》美食陣容也全面升級，韓國官方單位「韓國水協中央會台北貿易支援中心」帶來鮮美海味，「駐台北韓國代表部」設置互動挑戰，民眾完成任務即可獲得精美好禮。釜山航空、濟州航空、德威航空等韓國航空公司也到場。臺灣部分店家更以「台語點餐」趣味互動，使用台語點餐即享加料升級，讓現場韓國旅客感受濃濃「台味」。

高流執行長丁度嵐表示，今年《下酒祭》盛況再創新高，此外，《高流聖誕趴》將於本周末（20、21日）及24日至28日登場，以「港灣聖誕市集」、燈光秀及聖誕海景為主軸。20日的「南面舞台」以及24、25日的「聖誕舞台」將安排音樂現場演出，延續高雄最浪漫的年末節慶氛圍。

