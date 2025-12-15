《下酒祭》文化交流超過12萬人潮！安芝儇、南珉貞秀廚藝 K-POP隨機舞蹈近千人同樂
【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄流行音樂中心攜手韓國觀光公社舉辦的《2025 下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국》，於12月13、14日在高流海風廣場熱鬧登場。活動兩天聚眾超過12萬人次，集結臺、韓超過50個美食攤位，除了重現韓劇經典布帳馬車場景，現場更有臺韓11組人氣歌手與樂團接力演出。韓國啦啦隊女神安芝儇、南珉貞親自示範家鄉料理，吸引上百名粉絲大排長龍只為品嚐女神手藝。今年首度登場的「K-POP 隨機舞蹈」兩日號召近千名粉絲共舞，最小舞者僅7歲；13日「K-POP DJ Night」安芝儇驚喜現身，以啦啦隊開場帶動現場氣氛，活動因反應熱烈加碼延長至晚間近11點，展現《下酒祭》文化交流能量帶動人潮與消費，熱鬧盛況再創新高。
▲安芝儇(左)親自示範家鄉料理「馬鈴薯煎餅」， 南珉貞(右)示範家鄉大田美食「忠武海苔飯捲」，展現親民魅力。
高雄流行音樂中心執行長丁度嵐表示，邁入第四年的《下酒祭》已不僅是一場市集活動，而是結合音樂、餐酒文化與異國風情的交流平台，讓高雄市民能以音樂為媒介，體驗不同國家的生活樣貌。今年再度攜手韓國觀光公社，從韓式下酒菜、馬格利酒，到韓國啦啦隊女神示範家鄉料理，為活動注入多元亮點，展現臺韓文化交流的熱度與活力。高流也期待透過音樂與文化的串連，讓韓國旅客造訪高雄時，能感受到「最有韓國味，也最有臺灣味」的城市魅力。同時，《高流聖誕趴》將於本周末（20、21日）及24日至28日登場，以「港灣聖誕市集」、燈光秀及聖誕海景為主軸。20日的「南面舞台」以及24、25日的「聖誕舞台」將安排音樂現場演出，延續高雄最浪漫的年末節慶氛圍。
▲「K-POP 隨機舞蹈」掀起高潮，百名粉絲隨機點播 K-POP 熱門金曲齊舞，動作整齊劃一，現場氣氛嗨到最高點。
《下酒祭》兩日活動邀請 11 組臺、韓人氣歌手及樂團接力演出，韓國陣容包括女子雙人樂團「屋頂月光OKDAL」、抒情歌手「Choi Ingyeong」、搖滾樂團「KIK」、創作歌手「LEE ARAM」及「Bily Acoustie」；臺灣樂團則由「The Chairs 椅子樂團」、「公館青少年 GGteens」、「普通隊長 Captain Ordinary」、「上山」、「梁河懸」，以及13日晚間新鮮出爐的 2025《樂團興奮波》大賽冠軍樂團 「BRBP」，打造跨國音樂交流舞台。
高流更與K-POP 主題派對品牌「韓豚俱樂部」合作，推出「K-POP隨機舞蹈」與「K-POP DJ Night」：隨機舞蹈活動兩日吸引數百名粉絲參與，最小舞者僅 7 歲，不少民眾皆連續兩日現身同樂；13日晚間的「K-POP DJ Night」同樣掀起高潮，安芝儇驚喜現身，以啦啦隊開場秀舞藝，DJ串播少女時代、SUPER JUNIOR、T-ARA等韓國二代團經典金曲，並穿插杜德偉〈脫掉〉、鄭秀文〈眉飛色舞〉等翻唱版本，許多樂迷在社群平台直呼「真的跳到要瘋掉了」、「怎麼只有一個半小時」，展現《下酒祭》成功帶動臺韓音樂文化共鳴。
今年《下酒祭》美食陣容全面升級，韓國官方單位「韓國水協中央會台北貿易支援中心」帶來鮮美海味，「駐台北韓國代表部」設置互動挑戰，民眾完成任務即可獲得精美好禮。釜山航空、濟州航空、德威航空等韓國航空公司也到場，分享直飛航線資訊並贈送小禮物。活動現場大排長龍如臺韓美食盛典：NENE CHICKEN 炸雞、Salady 韓式沙拉拌飯、YPM 馬格利等知名韓國品牌齊聚，「稻嶼朝顏」則以臺灣米製作白雪糕、釜山水年糕與蜜糖糕等韓國傳統糕點，兩天活動人潮絡繹不絕，成為全場最搶手的話題攤位。
臺灣部分店家更以「台語點餐」趣味互動，使用台語點餐即享加料升級，讓現場韓國旅客感受濃濃「台味」。五吉刈包、威哥撈串、麻辣雞腳君、打鹿岸原住民人文餐廳等人氣品牌，也推出《下酒祭》限定料理，其中倍受矚目的高雄話題品牌「炸記」，因 BLACKPINK LISA 在 IG 曝光而爆紅，兩日皆提前售罄，亦成為現場排隊熱點。《下酒祭》從音樂、美食、交朋友全方位深度文化交流，也為臺韓友好加溫。（圖／記者王雯玲翻攝）
其他人也在看
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 38
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 21 小時前 ・ 3
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 4 小時前 ・ 135
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 4 小時前 ・ 2
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 393
MLB》日職2027廢除投手打擊 日球評：永遠不會有第2個大谷了
道奇二刀流球星大谷翔平被讚譽為「當代貝比魯斯（Babe Ruth）」，他來自日本而不是美國。在大聯盟的國聯改採指定打擊（DH）制度之後，日本職棒的中央聯盟做為「投手打擊」的最後堡壘，也表決通過2027年跟進太平洋聯盟的指定打擊，2026年將是投手上場打擊的最後球季。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 23
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
半導體軍火庫／攜手日本信越化學 崇越握左右半導體生死關鍵材料
半導體材料的穩定供應與技術水準成為決定晶圓廠能否持續運作的「命脈」，自詡為台灣第一代石英業務的崇越科技董事長潘重良表示，當年台灣半導體剛起步，客戶還不是台積電、聯電，而是只有「工研院電子所」一家客戶，如今石英爐管已經成為先進製程不可或缺的材料，台積電甚至一次要準備三套備用，只怕地震震壞爐管讓產線停擺，這也讓崇越石英的產品交貨期超過10個月。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 2
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 31
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 75
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 19 小時前 ・ 65
NBA》這樣贏球超沒品！詹皇揮「無影拳」害布魯克斯被驅逐
儘管湖人15日靠著詹姆斯最後3秒3罰2中，驚險以116比114氣走太陽，可是整場比賽最關鍵的判決，卻是當比賽還剩12.2秒，迪昂布魯克斯投進超前三分球同時，竟然起身就去衝撞詹姆斯，結果被吹第2次技術犯規被驅逐出場，可是實際上從慢動作重播可以清楚看到，為什麼布魯克斯會如此衝動自找麻煩的原因，就是因為詹姆斯揮了「無影拳」。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 14
資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！ 命理師提醒：別直接丟垃圾桶
66歲新聞主播葉樹姍退休後淡出螢光幕，昨（13）日在臉書發文透露，日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒。她表示當下在熙來攘往的街道上突然往前撲倒，雙膝跪地、雙手著地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，但左手腕配戴的玉鐲卻當場斷裂成3截。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
大同慘跌停！華映案判賠131億元信心喊話失靈 9.45萬張排隊等賣
大同（2371）接獲中國最高人民法院判決，須賠償中國華映科技人民幣30.29億元（約新台幣131億元）作為業績補償，市場擔憂今年恐出現每股高達6元虧損，儘管大同強調該判決在台灣並無執行力，但市場信心仍受到明顯衝擊。大同今早開盤即重挫近10%，股價下跌至31.6元打入跌停，賣壓湧現，委賣張數高達9.45萬張。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 41
網友要賴清德「滾出中國」夢多開轟嗆爆 網讚：九州真男人不是叫假的
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，來台發展多年的日本男星夢多（大谷主水）日前發文力挺，大讚「我們的首相做得好，超棒！」時常在社群平台海巡的他，又被發現看到網友發文要賴清德總統「滾出台灣」，他直接公開炮轟引起網友一片讚聲，連政治工作者周軒都曬出多則夢多回覆網友的留言佩服大讚：「有夠瘋的啦！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 135
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 11
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 1 天前 ・ 21
影/府院不副署綠嗆「藍白可提倒閣」 徐巧芯酸幼稚：當我們3歲小孩？
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」反制在野黨，民進黨立委在喊，「不然你們在野黨倒閣啊！」對此，國民黨立委徐巧芯大酸「幼稚」，明明是行政院做得爛，為何是立委要離開？大家來比氣長，「當我們是3歲小孩嗎？」中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 209
藍鳥已洋基化？傳恐唯一願意給塔克4億美元肥約球隊
體育中心／丁泰祥 報導洋基隊和藍鳥隊本季例行賽戰績相同，因為對戰成績較佳藍鳥才登上美聯東區王座，季後賽又把洋基淘汰出局，儘管洋基總教練Aaron Boone在冬季會議期間聲稱，兩隊之間的「差距」並沒有大家想像中那麼大，但是從目前休賽季補強的狀況來看，「邪惡帝國」的稱號現在應該要給藍鳥才對。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 2