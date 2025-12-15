《下酒祭》文化交流超過12萬人潮！安芝儇、南珉貞秀廚藝 K-POP隨機舞蹈近千人同樂

▲《2025 下酒祭》13、14日在高雄流行音樂中心海風廣場熱鬧登場，吸引超過50家臺韓知名品牌共襄盛舉。兩日活動吸引逾12萬人次參加，盛況再創新高。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄流行音樂中心攜手韓國觀光公社舉辦的《2025 下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국》，於12月13、14日在高流海風廣場熱鬧登場。活動兩天聚眾超過12萬人次，集結臺、韓超過50個美食攤位，除了重現韓劇經典布帳馬車場景，現場更有臺韓11組人氣歌手與樂團接力演出。韓國啦啦隊女神安芝儇、南珉貞親自示範家鄉料理，吸引上百名粉絲大排長龍只為品嚐女神手藝。今年首度登場的「K-POP 隨機舞蹈」兩日號召近千名粉絲共舞，最小舞者僅7歲；13日「K-POP DJ Night」安芝儇驚喜現身，以啦啦隊開場帶動現場氣氛，活動因反應熱烈加碼延長至晚間近11點，展現《下酒祭》文化交流能量帶動人潮與消費，熱鬧盛況再創新高。

▲安芝儇(左)親自示範家鄉料理「馬鈴薯煎餅」， 南珉貞(右)示範家鄉大田美食「忠武海苔飯捲」，展現親民魅力。

高雄流行音樂中心執行長丁度嵐表示，邁入第四年的《下酒祭》已不僅是一場市集活動，而是結合音樂、餐酒文化與異國風情的交流平台，讓高雄市民能以音樂為媒介，體驗不同國家的生活樣貌。今年再度攜手韓國觀光公社，從韓式下酒菜、馬格利酒，到韓國啦啦隊女神示範家鄉料理，為活動注入多元亮點，展現臺韓文化交流的熱度與活力。高流也期待透過音樂與文化的串連，讓韓國旅客造訪高雄時，能感受到「最有韓國味，也最有臺灣味」的城市魅力。同時，《高流聖誕趴》將於本周末（20、21日）及24日至28日登場，以「港灣聖誕市集」、燈光秀及聖誕海景為主軸。20日的「南面舞台」以及24、25日的「聖誕舞台」將安排音樂現場演出，延續高雄最浪漫的年末節慶氛圍。

▲「K-POP 隨機舞蹈」掀起高潮，百名粉絲隨機點播 K-POP 熱門金曲齊舞，動作整齊劃一，現場氣氛嗨到最高點。

《下酒祭》兩日活動邀請 11 組臺、韓人氣歌手及樂團接力演出，韓國陣容包括女子雙人樂團「屋頂月光OKDAL」、抒情歌手「Choi Ingyeong」、搖滾樂團「KIK」、創作歌手「LEE ARAM」及「Bily Acoustie」；臺灣樂團則由「The Chairs 椅子樂團」、「公館青少年 GGteens」、「普通隊長 Captain Ordinary」、「上山」、「梁河懸」，以及13日晚間新鮮出爐的 2025《樂團興奮波》大賽冠軍樂團 「BRBP」，打造跨國音樂交流舞台。

高流更與K-POP 主題派對品牌「韓豚俱樂部」合作，推出「K-POP隨機舞蹈」與「K-POP DJ Night」：隨機舞蹈活動兩日吸引數百名粉絲參與，最小舞者僅 7 歲，不少民眾皆連續兩日現身同樂；13日晚間的「K-POP DJ Night」同樣掀起高潮，安芝儇驚喜現身，以啦啦隊開場秀舞藝，DJ串播少女時代、SUPER JUNIOR、T-ARA等韓國二代團經典金曲，並穿插杜德偉〈脫掉〉、鄭秀文〈眉飛色舞〉等翻唱版本，許多樂迷在社群平台直呼「真的跳到要瘋掉了」、「怎麼只有一個半小時」，展現《下酒祭》成功帶動臺韓音樂文化共鳴。

今年《下酒祭》美食陣容全面升級，韓國官方單位「韓國水協中央會台北貿易支援中心」帶來鮮美海味，「駐台北韓國代表部」設置互動挑戰，民眾完成任務即可獲得精美好禮。釜山航空、濟州航空、德威航空等韓國航空公司也到場，分享直飛航線資訊並贈送小禮物。活動現場大排長龍如臺韓美食盛典：NENE CHICKEN 炸雞、Salady 韓式沙拉拌飯、YPM 馬格利等知名韓國品牌齊聚，「稻嶼朝顏」則以臺灣米製作白雪糕、釜山水年糕與蜜糖糕等韓國傳統糕點，兩天活動人潮絡繹不絕，成為全場最搶手的話題攤位。

臺灣部分店家更以「台語點餐」趣味互動，使用台語點餐即享加料升級，讓現場韓國旅客感受濃濃「台味」。五吉刈包、威哥撈串、麻辣雞腳君、打鹿岸原住民人文餐廳等人氣品牌，也推出《下酒祭》限定料理，其中倍受矚目的高雄話題品牌「炸記」，因 BLACKPINK LISA 在 IG 曝光而爆紅，兩日皆提前售罄，亦成為現場排隊熱點。《下酒祭》從音樂、美食、交朋友全方位深度文化交流，也為臺韓友好加溫。（圖／記者王雯玲翻攝）