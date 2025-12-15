《下酒祭》文化交流 兩日聚眾超過12萬次人潮
高雄流行音樂中心攜手韓國觀光公社舉辦的《二○二五下酒祭》於十二月十三、十四日在高流海風廣場熱鬧登場，活動兩天聚眾超過十二萬人次，集結臺、韓超過五十個美食攤位，除了重現韓劇經典布帳馬車場景，現場更有臺韓十一組人氣歌手與樂團接力演出；韓國啦啦隊女神親自示範家鄉料理，吸引上百名粉絲大排長龍只為品嚐女神手藝；今年首度登場的「K-POP隨機舞蹈」兩日號召近千名粉絲共舞，最小舞者僅七歲；十三日「K-POP DJ Night」安芝儇驚喜現身，以啦啦隊開場帶動現場氣氛，活動因反應熱烈加碼延長至晚間近十一時，展現《下酒祭》文化交流能量帶動人潮與消費，熱鬧盛況再創新高。(見圖)
高雄流行音樂中心執行長丁度嵐今(十五)日表示，邁入第四年的《下酒祭》已不僅是一場市集活動，而是結合音樂、餐酒文化與異國風情的交流平台，讓高雄市民能以音樂為媒介，體驗不同國家的生活樣貌；今年再度攜手韓國觀光公社，從韓式下酒菜、馬格利酒，到韓國啦啦隊女神示範家鄉料理，為活動注入多元亮點，展現臺韓文化交流的熱度與活力。高流也期待透過音樂與文化的串連，讓韓國旅客造訪高雄時，能感受到「最有韓國味，也最有臺灣味」的城市魅力。同時，《高流聖誕趴》將於本周末（廿、廿一日）及廿四至廿八日登場，以「港灣聖誕市集」、燈光秀及聖誕海景為主軸。廿日的「南面舞台」以及廿四、廿五日的「聖誕舞台」將安排音樂現場演出，延續高雄最浪漫的年末節慶氛圍。
韓國觀光公社台北支社支社長指出，今年再度與高雄流行音樂中心合作舉辦《下酒祭》，同時呼應二○二六年「韓國中部觀光年」，特別邀請江原道、京畿道及大田廣域市代表帶來各地特色美食，讓民眾一次品嚐正宗韓式料理；高雄近年成功舉辦BLACKPINK、TWICE、AAA等大型韓流演唱會，不僅吸引海內外粉絲，也帶動深度旅遊與「聖地巡禮」風潮。作為南臺灣的核心城市，高雄交通便捷，且擁有多條直飛韓國航線，成為臺韓雙向交流的重要平台。
《下酒祭》兩日活動邀請十一組臺、韓人氣歌手及樂團接力演出，韓國陣容包括女子雙人樂團「屋頂月光OKDAL」、抒情歌手「Choi Ingyeong」、搖滾樂團「KIK」、創作歌手「LEE ARAM」及「Bily Acoustie」；臺灣樂團則由「The Chairs椅子樂團」、「公館青少年GGteens」、「普通隊長Captain Ordinary」、「上山」、「梁河懸」，以及十三日晚間新鮮出爐的二○二五《樂團興奮波》大賽冠軍樂團「BRBP」，打造跨國音樂交流舞台。
高流更與K-POP主題派對品牌「韓豚俱樂部」合作，推出「K-POP隨機舞蹈」與「K-POP DJ Night」：隨機舞蹈活動兩日吸引數百名粉絲參與，最小舞者僅七歲，不少民眾皆連續兩日現身同樂；十三日晚間的「K-POP DJ Night」同樣掀起高潮，安芝儇驚喜現身，以啦啦隊開場秀舞藝，DJ串播少女時代、SUPER JUNIOR、T-ARA等韓國二代團經典金曲，並穿插杜德偉〈脫掉〉、鄭秀文〈眉飛色舞〉等翻唱版本，許多樂迷在社群平台直呼「真的跳到要瘋掉了」、「怎麼只有一個半小時」，展現《下酒祭》成功帶動臺韓音樂文化共鳴。
今年《下酒祭》美食陣容全面升級，韓國官方單位「韓國水協中央會台北貿易支援中心」帶來鮮美海味，「駐台北韓國代表部」設置互動挑戰，民眾完成任務即可獲得精美好禮；釜山航空、濟州航空、德威航空等韓國航空公司也到場，分享直飛航線資訊並贈送小禮物。活動現場大排長龍如臺韓美食盛典：NENE CHICKEN炸雞、Salady韓式沙拉拌飯、YPM馬格利等知名韓國品牌齊聚，「稻嶼朝顏」則以臺灣米製作白雪糕、釜山水年糕與蜜糖糕等韓國傳統糕點，兩天活動人潮絡繹不絕，成為全場最搶手的話題攤位。
臺灣部分店家更以「台語點餐」趣味互動，使用台語點餐即享加料升級，讓現場韓國旅客感受濃濃「台味」；五吉刈包、威哥撈串、麻辣雞腳君、打鹿岸原住民人文餐廳等人氣品牌也推出《下酒祭》限定料理，其中倍受矚目的高雄話題品牌「炸記」，因BLACKPINK LISA在IG曝光而爆紅，兩日皆提前售罄，亦成為現場排隊熱點。《下酒祭》從音樂、美食、交朋友全方位深度文化交流，也為臺韓友好加溫。
