下降2成5 出生率邁入冰河期

台南市出生率從「寒冬」邁入「冰河期」，下降幅度相當驚人。圖為一群小孩。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南市出生率從「寒冬」期邁入「冰河期」！根據民政局統計，一一四年一至十一月出生人口數為六五七二人，相較一一三年的九０六九人，直線下滑，少了將近兩千五百人，即使十二月份拚命迎生，下降幅度高達兩成五，相當驚人。

為搶救少子化，各縣市都祭出生育津貼、好孕補助等方案，有議員在質詢時對台南出生率直線下滑大感憂心，擔憂的不是夫妻不生小孩，而是各縣市已開打「搶人大作戰」，若夫妻有一方是外縣市民眾，因可領取高額補助，改至他縣市登記出生。市府明知一時的補助留不住人，也不得不跟隨加碼，但外縣市大手筆，台南市只能望塵莫及。

而生育補助也成為有意問鼎下屆市長寶座的候選人開出「政見牛肉」重點。陳亭妃指從中央到六都已逐步建立從孕期、生育、托育到學齡前的完整支持體系，生育補助部分，以「六都齊」為目標，搭配托育補助、學費減免等；林俊憲則開出第一胎從現行兩萬元提高至四萬元，第二胎四萬五千元、第三胎五萬、第四胎更高達十萬，與北部城市看齊，並疊加明年起中央補助懷孕十萬元政策，讓年輕家庭願生、敢生。

南科蓬勃發展，加上周邊產業，估計約有十萬人口，這些人並未遷移戶口，即使結婚、生子並未真正落腳台南，以結婚對數來看，去年總計有九四七三對結婚，今年至十一月份只有七一五０對，下滑幅度也令人憂心，也反映社會目前「不婚、不生」情況。台南房價近年不斷攀升，加上政府打房政策，市府雖推出社宅婚育宅政策，成效如何有待觀察。