下雨也能很有型 有Maison Kitsune x HUNTER就好

Maison Kitsuné攜手Hunter推出全新膠囊系列。（onefifteen初衣食午提供）

最近雨下得令人好厭世啊！來自巴黎的小狐狸Maison Kitsuné聽到嚕！品牌與英國的Hunter合作推出膠囊系列，其中最知名的Downpour靴款有全方位男女適用的長短靴，兒童靴款更是可可愛愛，如果你想找一個全家可以穿的家庭look，這個合作系列很可以滿足你的需求。

兩個品牌首度合作的膠囊系列將品牌標誌性圖像融入經典配色中，核心識別是重新設計的雙品牌標誌，以Kitsuné狐狸為主角，戴上印有Hunter標誌的棒球帽，展現靈動而俏皮的神情。設計以Maison Kitsuné對Hunter Downpour靴款的全新詮釋為重點，並同步推出外套與童裝款式。

廣告 廣告

Maison Kitsune x HUNTER月桂綠防水短靴。NT$6,500（onefifteen初衣食午提供）

Maison Kitsune x HUNTER午夜黑防水長靴。NT$7,500（onefifteen初衣食午提供）

Downpour靴款在這次推出了黑色與米色，內襯採用斜紋印花設計，也有別具特色的斜紋印花短靴款式可選；兒童系列推出全版狐狸頭圖案靴款，包括海軍藍配白色圖案與米色配月桂綠圖案兩種版本。

Maison Kitsune x HUNTER岩沙米狐狸頭小童短靴。NT$3,200（onefifteen初衣食午提供）

Maison Kitsune x HUNTER岩沙米滿版狐狸頭小童短T-Shirt。NT$2,100（onefifteen初衣食午提供）

膠囊系列中的雨具服飾包括米色雨衣與月桂綠斗篷，細節採用品牌壓紋暗扣與專屬斜紋印花內裡；另外還有大型月桂綠托特包與一把內襯斜紋印花的亮橘色雨傘，完整呈現一系列雨天實用並兼具時髦的聯名單品。

Maison Kitsune x HUNTER岩沙米防水外套。NT$8,800（onefifteen初衣食午提供）

Maison Kitsune x HUNTER焦糖橘人字紋雨傘。NT$3,600（onefifteen初衣食午提供）

更多鏡週刊報導

LOEWE × ON全新Cloudsolo運動鞋快點跟上 本季不能少了這一雙

宋芸樺夢中對象竟然是她 跑Max Mara趴前狂練韓文

圖多／惠利用中文說我愛你 萌翻表情包嗨翻Max Mara開幕