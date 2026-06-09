下雨全身痠痛心情差 當心氣象病來襲
記者湯朝村∕嘉義報導
近日全台受鋒面及西南氣流影響，各地頻傳豪雨，不少民眾發現身體開始出現痠痛、疲倦、過敏加劇等不適症狀。胸腔暨重症專科醫師黃軒近日在社群平台發文提醒，連日大雨不只是影響心情，人體也可能因氣壓、濕度與溫度變化而產生各種反應，醫學上甚至有「氣象病」的說法，尤其當濕度超過80%、大氣壓力明顯下降時，更容易誘發或加重多種疾病。
黃軒表示，每逢豪雨來襲，門診中相關患者往往明顯增加，其中以骨關節慢性疼痛最為常見。許多關節炎患者或曾有舊傷的人，常能在下雨前感受到疼痛加劇，因此被戲稱為「人體氣象台」。研究發現，氣壓下降、溫度降低以及濕度升高，可能使關節周圍組織及神經對疼痛更加敏感，進而引發不適。
此外，呼吸道疾病與過敏問題在雨季也易惡化。黃軒指出，高濕度環境有利於塵蟎與黴菌大量繁殖，容易刺激呼吸道，引發鼻過敏、咳嗽及氣喘症狀。尤其值得注意的是「雷暴氣喘（Thunderstorm Asthma）」，雷雨過程中花粉可能被擊碎成更細微粒子，隨空氣飄散後深入肺部，導致氣喘患者出現急性發作，嚴重時甚至可能危及生命。
皮膚感染同樣是雨季常見問題。黃軒提醒，鞋襪遭雨水淋濕後若未及時更換，雙腳長時間處於潮濕悶熱環境，容易造成香港腳、汗皰疹等問題復發。此外，若皮膚原本就有傷口，接觸到受汙染的積水或泥水，還可能增加細菌感染風險，甚至引發蜂窩性組織炎，不可輕忽。
除了身體上的不適，心血管與心理健康也可能受到天氣影響。黃軒指出，氣溫下降可能導致血管收縮，造成血壓波動，高血壓及心血管疾病患者需特別留意身體狀況。同時，長時間陰雨、缺乏日照，可能影響大腦血清素分泌，使人出現情緒低落、焦慮、疲倦等現象，甚至形成季節性情緒失調。
面對連日豪雨，黃軒建議民眾做好雨季健康管理。首先，可利用除濕機將室內濕度控制在50%至60%，有效抑制塵蟎與黴菌生長；其次，鞋襪一旦淋濕應立即更換，保持雙腳乾爽，降低感染風險；若有關節痠痛問題，可適度熱敷約15分鐘，促進血液循環，舒緩緊繃與不適。
黃軒特別提醒，若出現持續呼吸困難、胸悶胸痛、皮膚紅腫熱痛或血壓異常波動等症狀，應盡速就醫檢查。
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