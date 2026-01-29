下雨刷牙變洗臉 王威元撥建議款為興穀國小補齊設施

248260129a06

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員王威元日前前往三重區興穀國小，原本為志工期末餐會準備摸彩獎品，感謝志工平日的付出，卻在與學生聊天時發現校園設施問題。學生反映，下雨天在陽台刷牙時，雨水直接噴進來，刷牙到一半就變成洗臉。王威元當場要求改善，強調孩子日常看似小事，卻是學校生活重要一環，必須立即處理。

王威元指出，聽到學生反映後，隨即提撥建議款，規畫加裝陽台防漏水雨遮，避免再出現雨水潑入情況，讓孩子能安心使用空間。他也同時會勘校內設施，發現禮堂投影設備老舊且經常故障，影響活動與教學使用，已要求相關單位儘速汰換更新。

廣告 廣告

248260129a07

除校園硬體改善外，王威元也關心學校推動活動情形，針對興穀國小結合三重在地信仰中心先嗇宮所發展的「興穀神農百草文化祭」，他承諾將協助宣傳與資源媒合，希望讓活動辦得更完整，也讓孩子在學習中培養對在地文化認識。

王威元表示，孩子生活中遇到問題時，最需要有人傾聽協助。當學生得知設施即將改善後，臉上露出笑容，讓人感到充滿力量。他也感謝志工長期協助學校運作，強調未來仍會持續走進校園，為孩子爭取更安全、舒適環境。

照片來源：新北市議員王威元臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

從失智篩檢到出院照顧 山田摩衣偕陳啟能緊盯新北長照3.0

安坑輕軌雙城站全面升級 劉哲彰成功爭取公廁、停車場

【文章轉載請註明出處】