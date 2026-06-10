下雨前才要洗車！專家揭關鍵：不洗恐噴3千...雨後「1動作」超傷車：9成台人都會做

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汽車美容達人表示，若因下雨就放任髒車不管，等到放晴後髒污死死「咬住」漆面，恐得多花3000元做深層清潔。圖／取自photoAC

「剛洗完車就下雨」絕對是所有車主心中最大的痛，不少人甚至會直呼「有夠衰！」從此抱持著「反正都要下雨了乾脆別洗」的心態。不過，汽車美容達人急忙警告這種觀念完全錯了！如果因為下雨就放任髒車不管，等到放晴後髒污死死「咬住」漆面，恐怕得讓你多掏3000元做深層清潔。更可怕的是，許多車主在雨後習慣做的「1個日常動作」，其實超傷車漆，一不小心就是在親手毀掉愛車！

下雨前才要洗車！專家揭關鍵：沒那層膜更傷荷包

專業洗車業者「AKdetailing Channel - 艾克洗車」指出，現代的雨水往往夾帶大氣中的酸性物質與泥沙，具有極強的腐蝕，因此，最正確的顧車節奏，其實應該是「下雨前先洗車打蠟」。

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專家解釋，當車身的髒污在雨前被清空，並且上了蠟或維護劑後，車漆表面就會形成一層緊密的保護膜，如此一來，落下的雨水和泥沙就只會附著在「蠟膜表面」，能有效延緩酸雨腐蝕車漆的時間，等到大雨過去、天氣放晴，車主只需要用泡沫快速沖洗、收水，愛車就能輕鬆恢復光亮。

相反地，如果車子本身就積滿灰塵卻跑去淋雨，泥沙會直接與酸雨揉和在一起，當雨停後經過太陽曝曬、水分乾燥，這些頑固髒污就會死死「咬」進車漆孔隙中。達人直言，本來送去汽車美容只需花1000元的一般洗車方案，一旦髒污咬死，就必須多花2000至3000元做專業的深層清潔，反而更傷荷包。

雨後拿布直接擦？專家搖頭：根本在刮「太陽紋」

除了雨前觀念要扭轉，雨後的養護更是地雷滿佈！許多愛車如命的車主，一看到車身上殘留雨水，就會習慣性地隨手拿條乾布直接擦拭，這在專家眼裡，完全是親手毀掉愛車的自殺行為！ 因為淋過雨的車身表面全都是肉眼難察的微小沙塵，這時候直接拿乾布摩擦，等於是用沙子在砂磨車漆，會立刻刮出一圈圈難看的「太陽紋」與細微刮痕。

專家傳授雨後養護「正確2步驟」

想要保護愛車亮麗如新，雨後請務必遵循以下專業2步驟：

Step 1：全車沖洗

淋雨後，一定要先用清水全面沖洗車身，利用水壓將表面的泥沙、微塵與酸性污染物徹底帶走。

Step 2：徹底擦乾

沖洗乾淨後，再使用乾淨的「超細纖維吸水布」將車身徹底擦乾。這能完全避免殘留的水分在蒸發後，留下極難根除的水斑與條狀水痕。

想要保護愛車亮麗如新？專家傳授專業2步驟，全車沖洗並徹底擦乾。圖／取自photoAC

旅日台人聞出「雨味」被虧是河童

然而，連日雨彈狂襲，有台灣網友就在Threads上分享，日前在日本咖啡廳用餐時，因聞到一股「雨的味道」而順口提醒大阪朋友「是不是快下雨了？」不料，對方聽完大吃一驚，傻眼吐槽「你連雨的味道都聞得出來？你是河童嗎？」讓原PO哭笑不得地在文末強調「……我是台北人。」暗示這只是在潮濕台北生活久了的「基本內建技能」。

台網掀共鳴：這不是基本常識嗎？

貼文曝光後迅速引來超過4萬人按讚，大批台灣網友紛紛留言力挺原PO，直呼「這不是台灣人的基本技能嗎？」「下雨前的鐵鏽味和潮濕泥土味超明顯」，甚至有基隆網友自豪表示，根本不用靠鼻子聞，身體早就內建氣象預報站，隨時能感知濕度變化。

除了嗅覺共鳴，也有不少「品雨專家」留言探討雨的觸感與氣味差異，有人指出，城市的雨帶著黏膩與陰鬱的潮濕感；鄉下的雨則充滿青草香；而日本的雨聞起來則有一種乾爽的「綿布味」，觸感也更為細緻，證實不同地方的雨確實有著獨特的風味。



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