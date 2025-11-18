下雨天免跑銀行！普發現金加快領取方法曝 當天就入帳

普發現金1萬元近期上路了，雖然17日開放ATM領取，但最近幾天又冷又濕，許多人懶得出門，財政部今（18）日表示，即日起開始加速入帳，只要在下午6點前登記，1萬元當天就會到帳戶上，可說是相當方便。

財政部在臉書粉專發文表示，在金融機構夥伴們全力協助下，開始加速入帳作業，只要完成登記並經檢核資料無誤，當日下午6點前登記，當日入帳（遇假日順延至次一營業日）；當日下午6點後登記，次一營業日入帳。

財政部強調，登記系統會一直開放到明（115）年4月30日，24小時都能上網登記，資料嚴密保護，請大家安心登記、輕鬆等入帳！除了補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳外，也可上官網【查詢登記結果】掌握入帳進度。

廣告 廣告

近日普發一萬詐騙橫行，財政部再次提醒，認明普發現金唯一官網 https://10000.gov.tw（結尾是政府機關專用「.gov.tw」，gov前面是「.」，不會冠上其他英文或數字）。政府不會主動寄簡訊或Email通知領錢、登錄，也不會打電話要求至ATM或網銀轉帳，呼籲民眾接獲可疑訊息，立即撥打165反詐騙專線。

另外在ATM領現方面，財政部指出，16家指定金融機構（含郵局）貼有普發現金識別貼紙的ATM機台皆可領，包含台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀、國泰世華、台新銀行、中國信託、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦、郵局。

更多中時新聞網報導

《大濛》回嘉首映 陳玉勳嘆自己沒路用

邰智源搭檔羅時豐《兩鍋論》料理對決

3指標亮眼 蝦皮購物獲頒友善電商