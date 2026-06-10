下雨天別買這4種水果！買當下沒事過2天就爛 鮮果店老闆揭唯一好處
臺灣是盛產水果的地方，民眾採買水果除了考慮季節外，雨天也是要注意的環節。「真青翠鮮果店」老闆阿毛列出4種水果非常容易出現「水傷」而壞掉，民眾購買時要特別注意，要趕快吃完。
阿毛在粉專分享影片表示，下雨天最不適合買的水果中，她首先提到瓜類水果「西瓜」，在下雨天後容易出現「水傷」。她解釋，從外表很難看出來是否有水傷，往往要切開後才會看到，內部果肉有部分顏色較深的情況，雖然不是壞掉，但要趕緊吃完。
阿毛接著點名「鳳梨」，指出鳳梨容易吸水且因此容易變得非常熟，建議切開當天就要馬上吃掉，不然容易發酵或壞掉；第三是非常怕水的水果「木瓜」，表皮只要碰到水就會開始發霉，很容易等它熟的過程中就壞了；最後是同樣非常怕水的「哈密瓜」，雨天後就會從蒂頭或底部開始潰爛，買的當下沒事，等到2至3天後就「出事情了」。她建議民眾下雨天避免購買這4種水果，可以等雨後兩三天再正常購買。
雖然下雨天會為水果帶來水傷，但也有好處。阿毛表示，這時候水果會變得比較便宜，喜愛吃水果的民眾可以趁此撿便宜，只是記得要趕快吃完，不然真的很容易就壞掉了。
營養師夏子雯曾在粉專發文解釋，「水傷」是指果實因為水分變化、外力碰撞或是病菌感染，導致果皮或果肉出現水浸狀、軟爛或變色的現象。她解釋，像是大雨過後，土壤中的疫病菌可能藉由雨水傳播，造成果實感染，出現水傷，或水果在採摘、運輸過程中，也可能因為碰撞或擠壓造成水傷。
營養師表示，如果是輕微的水傷，民眾去除受損部分後通常仍可食用，如果是嚴重受損的水果，像是水果有傷口且有明顯的滲液、異味或霉斑，則可能已感染病菌，或是水果過度黑化、軟爛或有腐臭的味道，表示病菌已經大量滋生，則不建議食用。她最後提醒，記得味道不對，就是直接丟棄。
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