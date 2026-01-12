下雨天寵物情緒低落？解析牠們「雨天憂鬱」真相 ! 激素與感官在作祟

火報記者 張舜傑／報導

不少飼主都曾發現，只要遇到下雨天，家中的毛孩就特別安靜、活動力下降，甚至顯得悶悶不樂，有些還會黏人或躲起來，這種看似情緒低落的狀態，其實與牠們的生理變化與感官壓力密切相關。

日照減少，影響情緒相關激素分泌。

下雨天光線不足，日照時間縮短，會影響寵物體內與情緒調節有關的激素分泌，特別是與清醒與愉悅感相關的生理機制，當這類激素分泌下降，寵物容易表現出精神不振、嗜睡或反應變慢的狀況，這並非懶散，而是身體自然的調節反應。

日照減少、濕度與雨聲，會影響情緒激素與感官感受，讓寵物更容易感到疲倦或緊繃。圖:istockphoto

濕度與氣壓變化，讓身體感受更不適。

雨天常伴隨高濕度與氣壓變化，對感官敏銳的寵物來說，身體的不適感會被放大，關節、皮膚或舊傷處可能產生隱約的不舒服，進而影響情緒穩定度，這種不適未必明顯到疼痛，但足以讓牠們選擇降低活動量，以維持身體的平衡感。

雨聲與環境聲響，形成持續性的感官壓力。

雨滴聲、排水聲、風聲或突如其來的雷聲，對寵物而言都是長時間存在的背景刺激，尤其對聲音敏感的個體，這些不規則的聲響容易造成警戒與緊張，即使沒有明顯驚嚇，心理仍處於待命狀態，久而久之便會表現出疲倦或情緒低落。

活動受限，打亂原本熟悉的生活節奏。

下雨天外出減少，散步、遊戲或探索活動被迫縮短，會讓寵物原本穩定的日常節奏出現落差，對高度依賴規律性的毛孩來說，這種改變會降低安全感，情緒自然受到影響，尤其是精力較旺盛或習慣固定作息的寵物，反應會更加明顯。

情緒低落不等於生病，而是暫時性適應反應。

多數情況下，雨天造成的情緒變化屬於短暫反應，當天氣回穩、光線恢復、生活節奏回到原狀，寵物的精神狀態也會逐漸改善，只要食慾、排泄與基本行為沒有明顯異常，通常不需過度擔心。

透過穩定陪伴與室內刺激，降低雨天壓力。

在雨天，飼主可以透過溫和互動、嗅聞遊戲、益智玩具或簡單的室內活動，幫助毛孩消耗精力並轉移注意力，同時維持固定的餵食與休息時間，能讓牠感受到生活仍在掌控之中，有助於情緒穩定。

這類情緒多屬短暫反應，維持作息、增加室內互動與陪伴，有助於降低雨天帶來的壓力。圖:istockphoto

所謂的「雨天憂鬱」，其實是寵物在面對激素變化與感官壓力時的自然反應，理解牠們在雨天的不適來源，並給予穩定的陪伴與環境支持，就能幫助毛孩更平順地度過陰雨時刻，讓情緒在安全與安心中慢慢回穩 !