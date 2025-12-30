下雨天怎看101煙火？氣象專家：近距離、避煙霧

跨年夜即將到來，台北101煙火秀是許多民眾最期待的活動，但氣象預報顯示當晚有高機率降雨，如何在雨中清楚觀賞煙火成為關注焦點。專家建議，在雨天觀賞煙火時，地點選擇至關重要，應避免撐傘以免擋住他人視線或造成意外。此外，民眾可選擇穿著輕便雨衣或防潑水外套來防雨保暖，並注意選擇適當位置，如101東側、南側等相對上風處，以獲得最佳觀賞體驗。

氣象專家分系，跨年夜下雨機率大，可以選擇靠近觀賞，降低被雲層擋住的情況。（圖／TVBS）

氣象專家台灣大學大氣科學博士林得恩表示，跨年夜到元旦台北下雨機率較高，氣溫約在15至18度。他強調，雨天觀賞煙火最好採取近距離觀賞方式，避免到戶外或高處遠眺，因為遠處可能霧茫茫一片，影響觀賞效果。林得恩進一步解釋，由於東北季風的影響，煙霧主要會向西南偏西方向飄移，因此101的東側和南側是較理想的觀賞位置。

廣告 廣告

為了避免煙霧影響觀賞體驗，專家推薦選擇相對上風處的位置。這些地點包括遮蔽物較少的國父紀念館南側、象山中低段平台，以及吳興街、福德街一帶。這些位置都位於相對上風處，能夠提供較佳的煙火觀賞視野。

氣象專家分系，跨年夜下雨機率大，可以選擇靠近觀賞，降低被雲層擋住的情況。（圖／TVBS）

TVBS也推薦了一個私房景點——信義區的惠安公園。在公園的平台上，民眾可以清楚地看到101大樓，且沒有任何遮蔽物阻擋視線，是觀賞煙火的絕佳地點。不過，如果當晚下雨，專家建議選擇這種一抬頭就能看到的近距離觀賞地點，並避免撐雨傘，以免遮擋他人視線或不小心戳到人。

值得注意的是，在表演舞台的觀賞區，主辦單位已明確規定不能撐傘。因此，專家建議民眾在周遭觀賞煙火時，可選擇穿著輕便雨衣、防潑水外套、防水機能鞋或靴子，並注意內搭保暖衣物。這樣既能防雨又不會影響他人觀賞體驗。

跨年夜下雨機率大，但撐傘容易遮蔽視線，建議可以換上輕便雨衣或穿防潑水外套。（圖／TVBS）

除了提早卡位外，專家也提醒民眾留意風向和天氣變化，做好防雨、防寒準備，以安心迎接新的一年。無論選擇哪個觀賞地點，合理的準備都能讓民眾在雨中依然欣賞到精彩的跨年煙火秀。

更多 TVBS 報導

兩波冷空氣！元旦強烈冷氣團發威 北台恐剩6度

冷氣團強！「今晚至明早」最冷7.5度 太平山有望降雪

「大氣河流」影響華州未歇！ 美多地又遇寒流

冷氣團週日最強勁！專家：輻射冷卻加成 低溫挑戰10度

