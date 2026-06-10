下雨天「這4種水果」先別買！老闆曝隱藏地雷：外表看不出來

生活中心／黃韻璇報導

水果店老闆點名西瓜、鳳梨、木瓜、哈密瓜，下雨天先別買。（示意圖／資料照）

近日全台受鋒面影響各地降雨不斷，出門採買食物時相當辛苦，許多民眾會趁著出門到超市、市場將需要的東西一次買齊，也會順手帶些水果回家。不過經營水果店多年的老闆阿毛就特別提醒，下雨天挑選水果藏有大學問，雨天過後有些水果雖然看起來好好的，但其實買回家很容易出狀況，其中就點名西瓜、鳳梨、木瓜、哈密瓜。

老闆阿毛首先點名「瓜類」水果雨後最容易受影響，老闆以西瓜為例，極易出現外表完全看不出來的「水傷」，切開後才會發現果肉有痕跡，若不快點吃完很快就會變質；而鳳梨在雨天時吸水力驚人，內部果肉會迅速變得過熟，如果沒有現切現吃，在短時間內就非常容易發酵壞掉。

廣告 廣告

此外，木瓜與哈密瓜也是雨後的危險名單。老闆形容木瓜極度怕水，只要一碰到雨水，表皮在短時間內就會發霉，很容易還沒熟就壞掉了；最後就是「哈密瓜」，大雨過後容易從蒂頭或屁股（瓜臍）的位置開始潰爛，這種隱形傷口剛買回去可能沒事，但兩天後才發現「出事了」。

不過，老闆也透露，雨天過後去市場也有「懂的人才知道的隱藏好處」，那就是水果通常會變得比較便宜，老闆表示，若想趁機撿便宜，買回家一定要秉持「快、狠、準」的原則立刻吃完；如果想買到品質最穩定的水果，最好的策略則是在大雨過後的 2 到 3 天再前往市場，水果含水量恢復正常，才不容易踩雷。

更多三立新聞網報導

不斷更新／南投仁愛鄉12時起停班停課！「6地區」今放豪雨假 全台一覽

世新校長畢典喊「結束自己」！竟登美國脫口秀 遭酸：不擔心中國入侵了

東京管樂團桃園雨中演出！日本樂手嘆「樂譜濕透」：第一次也是最後一次

遭民眾怒問「何時要審總預算」？葉元之回嗆：人一綠腦就殘 網友全看傻

