一下雨就不舒服？醫示警「濕冷疊加效應」 3族群須特別留意
近期台灣因一波又一波冷氣團來襲，加上東北季風影響，氣溫偏低又降雨頻繁，濕冷天氣型態常讓民眾感到不適。胸腔重症專科醫師黃軒指出，隨著濕冷雨天來襲，民眾真正需要注意的並不只是氣溫下降，而是「濕冷疊加效應」對身體帶來的多重衝擊，同時點名3個族群的人在雨天應特別要注意，並強調「多做一點防護，少一次後悔」。
黃軒醫師今（29）日透過臉書粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，當濕度上升、氣溫下降同時發生，會導致末梢血管收縮，造成血壓波動、頭暈，甚至增加心臟負荷；關節與肌肉含水量改變，容易引發疼痛、僵硬與活動度下降；同時也會削弱呼吸道與黏膜防線，使感冒、支氣管炎與氣喘發作的風險明顯上升。醫學上也發現，雨天往往是關節炎、心血管事件與跌倒意外的高峰期。
黃軒醫師表示，保暖並非衣服穿得越多越好，而是要「穿對位置」，特別是神經與血管交會的重要部位，包括頸部、腰腹、膝蓋與腳部。這些地方一旦受寒，容易影響腦部血流、自律神經、核心體溫與末梢循環，進而引發頭痛、腸胃不適或關節疼痛。對此，黃軒醫師建議，回家後可用約攝氏40度的溫水泡腳15至20分鐘，並維持室內溫度22至25度、濕度50至60%，因為過於潮濕往往比單純寒冷更傷身。
在外出安全方面，黃軒醫師提醒，雨天真正的危險常來自「跌倒後的連鎖反應」。臨床上，老年人滑倒可能導致髖部骨折，失能風險大幅增加；心血管疾病患者跌倒後，甚至可能誘發心律不整或腦中風；孕婦滑倒則直接威脅母胎安全。因此，黃軒醫師建議民眾穿著防滑鞋底、放慢行走速度，盡量避開積水、磁磚或金屬地面，通勤族也應使用具反光效果的雨具，以提升能見度、降低事故風險。
飲食方面，雨天常見的腸胃不適並非巧合。黃軒醫師說明，濕冷環境會使腸胃血流下降，消化酵素效率變差，低溫還可能引發腸胃平滑肌痙攣。他建議多攝取溫熱、好消化的食物，如薑湯、熱粥與熟蔬菜，並可適量選擇山藥、薏仁、紅豆等健脾祛濕的食材。不過，黃軒醫師也說，若有胃食道逆流或胃潰瘍，薑湯不宜過濃，以免刺激胃黏膜；同時應避免冰飲、生食與油炸食物，這些看似能「暖身」的飲食，反而會加重腸胃負擔。
此外，黃軒醫師提到，部分疾病在雨天確實較容易惡化，有研究顯示，高濕度會延長病毒存活時間，使感冒、流感與支氣管炎風險上升，因此室內通風格外重要，建議每天開窗通風2至3次、每次約30分鐘。關節疼痛則與氣壓、濕度變化影響關節內壓有關，並非心理作用，透過熱敷與溫和活動如散步、太極拳，效果往往比勉強忍痛更好。心血管疾病患者在低溫下容易出現血管收縮，導致血壓上升，增加心肌梗塞與中風風險，高血壓族群雨天更應定期量測血壓。皮膚若長時間處於潮濕狀態，也容易引發真菌感染、濕疹或接觸性皮膚炎，保持乾燥、透氣並避免搔抓是基本原則。
最後黃軒醫師特別點名3大族群，分別是長者、孩童與孕婦在雨天需要特別留意。長者應減少外出、避免久坐並盡量有人陪伴；孩童需注意防滑、防淋雨並勤洗手；孕婦則應將鞋底防滑與行走安全放在外觀之前。他形容，濕濕冷冷的雨天不是浪漫背景，而是身體的「壓力測試日」，多一分防護，或許就能少一次跌倒、少一次住院，也少一次後悔。
