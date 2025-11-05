一下雨就關節痛？營養師激推「5種飲食」有感鎮痛、抗發炎：「這兩種魚」每周至少吃2次
最近大雨不斷，除了要擔心衣服沒乾以外，不少人也有關節痛的問題，雖然目前國外研究還找不出天氣與關節痛的關聯，但不少人一下雨就真的很有感，而這疼痛主要與關節發炎有關，到底怎麼做能幫助舒緩關節痛，就讓好食課Lexie張宜臻營養師教你怎麼吃幫助舒緩疼痛！
飲食建議
● 全穀及未精製澱粉：精製糖容易促進身體發炎。
糙米、地瓜、馬鈴薯等未精製澱粉則富含維生素B群及硒，可幫助抗氧化，減少關節發炎受損。
● 鮭魚、鯖魚：ω-3脂肪酸可減緩促發炎反應。
研究發現每週吃至少兩次魚有較低的關節疾病活動指數（DAS28）分數，改善關節疼痛及腫脹感。
● 莓果類：漿果類（藍莓、覆盆子和草莓）及石榴等水果富含維生素C及水果多酚，具有抗氧化、抗發炎及鎮痛的作用，可減緩關節發炎。
● 雞蛋、日曬乾香菇：維生素D可幫助鈣質吸收，維持骨骼健康，也能調節免疫，減緩關節發炎情形。
沒日光曬的情況下，可多吃富含維生素D的食材，如木耳、舞菇、日曬乾香菇、雞蛋等
● 深綠色蔬菜：維生素K缺乏會造成軟骨鈣化，促進關節炎發生，可多吃菠菜、綠花椰菜等深綠色蔬菜幫助補維生素。
其他建議
● 熱敷疼痛處：可以用毛巾熱敷或是泡熱水，幫助促進血液循環，舒緩肌肉痠痛，也減緩關節疼痛
● 多活動筋骨：下雨天關節痛不見得就是關節炎，可能是你在家缺乏運動所導致，適度伸展筋骨，讓關節緩和一下，減少疼痛
本文獲「好食課」授權轉載，原文刊載於此
