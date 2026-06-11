一下雨就頭痛？偏頭痛患者暴增 中醫解析「天氣病」背後成因與調理關鍵

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近期鋒面接連報到，不少民眾一遇到陰雨天就出現頭痛、偏頭痛、頭暈等不適症狀，中醫師指出，這可能與氣壓變化、濕氣過重及身體調節能力下降有關。（圖片來源／信傳媒編輯部）

梅雨季第二波雨勢11日開始發威，這一波雨將持續下3-5天，專家指出，從趨勢上來看，今年應該能在端午節左右結束梅雨季，正式迎接夏天。

近期鋒面接連報到，全台陰雨綿綿，不少民眾出現明顯身體不適，尤其是頭痛、偏頭痛、頭暈與疲倦感增加的情況相當普遍。

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臨床觀察也顯示，因頭痛就診的患者數量近期明顯上升，其中不少人都有共同特徵：只要天氣轉變、氣壓下降，就容易誘發不適。

中醫師指出，這類現象俗稱「天氣病」，其實與身體調節能力、體質狀態以及自律神經穩定度密切相關。

鋒面來襲頭痛增，「人體氣象台」現象浮現

翰鳴堂中醫診所中醫師莊可鈞表示，近期門診中因頭痛就診的患者明顯增加，且多數集中在連續降雨或氣壓快速下降的時期。部分患者甚至能在下雨前提前感覺頭痛或身體不適，因此被戲稱為「人體氣象台」。

莊可鈞解釋，從現代醫學角度來看，偏頭痛與環境氣壓變化確實存在關聯。當鋒面來臨、氣壓下降時，腦部血管可能隨之產生收縮與擴張的調節變化，加上濕度升高與溫度波動，容易影響自律神經穩定性，進而刺激疼痛神經，引發頭痛發作。

此外，陰雨天日照減少，也可能影響血清素等神經傳導物質變化，使部分偏頭痛體質者更容易發作。

中醫觀點：頭痛不只在頭，是全身失衡警訊

莊可鈞進一步指出，從中醫角度來看，天氣變化引發的頭痛，並非單純的「頭部問題」，而是整體身體調節能力失衡的表現。

她表示，中醫理論認為「頭為諸陽之會」，全身陽氣皆上行於頭部，因此氣血是否順暢、陽氣是否充足，都會直接影響頭部健康狀態。當外界濕氣過重時，容易形成「濕邪」，阻礙氣血運行，使頭部清陽之氣受阻，進而產生頭痛、頭脹或頭重感。

莊可鈞指出，特別是本身脾胃功能較弱、容易疲倦、或長期熬夜、壓力大的人，更容易出現「濕困」體質，使身體無法順利代謝多餘水分與濕氣。

臨床上，這類「天氣型頭痛」患者除了主訴頭痛之外，往往還伴隨多種身體症狀，包括：

1. 頭重如裹、昏沉感明顯 2. 精神疲倦、注意力不集中 3. 肩頸僵硬緊繃 4. 四肢沉重、活動力下降 5. 食慾不振或消化不良

莊可鈞指出，這些症狀在中醫辨證上，多與「濕氣內生」或「濕邪外侵」有關，「當外在環境濕度上升，再加上體內代謝功能不足，內外濕邪交互影響，就容易加重身體負擔，使不適症狀集中爆發。」

壓力與作息不良，成為頭痛「最後一根稻草」

除了氣候因素之外，現代生活型態也是誘發偏頭痛的重要原因之一。

莊可鈞表示，許多患者長期處於高壓工作環境，情緒緊繃、睡眠不足，加上長時間使用手機、電腦等3C產品，使眼部與頸肩肌肉持續緊張，進一步造成氣血循環不良。

中醫認為，情緒壓力容易導致「肝氣鬱結」，當氣機運行受阻，就可能影響血液循環與自律神經穩定。一旦遇到天氣變化或外在刺激，就像壓垮駱駝的最後一根稻草，頭痛症狀便容易突然發作。

女性族群更敏感，荷爾蒙變化影響明顯

值得注意的是，女性偏頭痛患者比例普遍高於男性，且症狀更容易受環境與內分泌影響。

莊可鈞解釋，特別是在月經前後、產後或更年期等荷爾蒙波動較大的階段，身體對氣壓與溫濕度變化的敏感度會明顯上升，因此更容易出現反覆性偏頭痛或加劇症狀。

中醫臨床認為，這與氣血波動及肝腎功能調節密切相關，因此治療上也需兼顧整體體質調整，而非單純止痛處理。

女性偏頭痛患者比例普遍高於男性，且症狀更容易受環境與內分泌影響。（圖片來源／Magnific）

中醫治療核心：不是止痛，而是調整體質

莊可鈞強調，針對天氣誘發型頭痛，中醫治療重點並不在於短期止痛，而是從根本改善體質與氣血運行。

臨床上會依照不同體質與症狀，搭配以下方式治療：

1. 中藥調理：祛濕、疏肝、補氣養血 2. 針灸治療：調節經絡、改善氣血循環 3. 耳針療法：穩定自律神經、減少疼痛敏感度

透過整體性調理，可望降低頭痛發作頻率與強度，並改善身體對氣候變化的耐受度。

除了治療之外，日常生活調整更是預防偏頭痛的重要關鍵。

莊可鈞建議，陰雨連綿期間應特別注意以下幾點：

1. 維持規律作息

睡眠不足是偏頭痛的重要誘因之一，應避免熬夜，固定睡眠時間。

2. 適度運動促進代謝

即使下雨，也可在室內進行伸展、瑜伽或輕度有氧運動，有助排除體內濕氣。

3. 飲食避免生冷油膩

應減少冰品、甜食與油炸食物，以免加重濕氣累積。

4. 避免刺激因素

如空腹過久、咖啡因過量、情緒過度緊張等，都可能誘發頭痛。同時建議可多補充溫熱水分，幫助身體循環代謝。

頭痛不是小事，出現「危險4警訊」應立即就醫

雖然多數天氣相關頭痛屬於功能性問題，但仍需留意是否有其他嚴重疾病可能性。

莊可鈞提醒，若出現以下症狀，應立即就醫檢查：

1. 劇烈爆炸性頭痛 2. 視力突然改變 3. 手腳無力或麻木 4. 語言不清或意識改變

這些可能與腦血管疾病或神經系統問題相關，不可輕忽。

在近期陰雨連綿的天氣下，許多人習慣將頭痛視為單純的「天氣不好」反應，但從醫學與中醫角度來看，這其實可能是身體調節能力下降的警訊。

莊可鈞再次強調，當身體無法適應環境變化，壓力、濕氣與作息失衡便會共同作用，讓不適症狀反覆出現。「透過改善生活習慣、調整體質與適當治療，多數「天氣型頭痛」其實是可以逐步緩解，甚至減少發作頻率的。」

(原始連結)





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