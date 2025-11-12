下雨衣服曬客廳錯了！正確5招室內衣物速乾法：小心細菌暴增100倍

鳳凰颱風襲台，各地迎來猛烈的降雨，尤其宜蘭地區的降雨量還「紫爆」最高破1,000毫米。大雨下不停，最讓人困擾的就是衣服怎麼曬都曬不乾，晾在室內還會散發出陣陣悶臭味，對此，日本洗衣達人大貫和泉分享室內晾衣的5個小撇步，讓你在濕漉漉的天氣也能保持衣物乾爽，不怕把細菌穿上身！（編輯推薦： 濕冷天氣衣服晾不乾？10分鐘乾衣術沒烘衣機也不怕 ）為什麼衣服沒曬乾就會發臭？專家：關鍵5小時內弄乾才不會「越洗越髒」

日媒《週刊女性PRIME》報導，大貫和泉表示，細菌在潮濕的環境下本來就比較容易繁殖，如果沒辦法馬上曬乾，或是把濕的和乾的衣服都丟在洗衣籃中，可能會讓整件衣服變成細菌的培養皿！舉例來說，將穿了8小時的襪子和溼毛巾一起放在洗衣籃，在室溫25度的環境、放長達18個小時，細菌就會暴增到100倍以上，同時隨著細菌排出代謝物，就會產生難聞的異味。

不想讓衣服越洗、細菌越多，除了使用抗菌的洗衣精外，大貫和泉認為最重要的還是「弄乾衣服」，有關數據表明，如果衣物能在5小時內烘乾，就比較不會產生潮濕的悶臭味，因此洗完衣服後一定要盡快晾乾或保持通風，更要避免洗完衣服後，把衣服丟在洗衣機裡好幾個小時，讓細菌不斷孳生。（編輯推薦： 下雨衣服好難乾？3招自製晾衣神器，雨天晾衣速乾沒怪味 ）

下雨天怎麼把衣服曬乾？5個小撇步讓曬衣服更有效率

1.室內曬衣服要選擇「小空間」而不是「大客廳」

日知識型節目《news every. 「知りたいッ！」》分享，有很多人在室內曬衣服，會直接掛在客廳晾乾，但如果要搭配除濕機或電風扇等設備的話，最好還是選在空間較小的房間會更有效率。

2.用電風扇吹乾衣服時，要保持與風向平行

說到在室內晾衣服，大家都知道搭配電風扇可以加速風乾效果，但日本家事達人河野真希提醒，用電風扇吹乾衣服時，一定要讓風向要與衣服平行，讓風能夠在衣物之間流動，否則若讓風向與衣服垂直擺放，風口就容易被某一件衣服擋住，讓乾燥效果打折扣。

3.照衣服的厚薄度、材質吊掛，能加速亁燥

大貫和泉建議，若要加速衣服在室內乾燥，可以讓厚薄、長短不同的衣服交錯吊掛，或是把比較容易乾的合成纖維材質掛在內側，較厚的棉類、牛仔褲則放在外側，為衣服打造讓空氣流動的空間，會比較快乾燥。

4.曬衣服要避免靠近牆壁的位子

最後，想讓衣服快乾，保持「通風」是不二法門，因此大貫和泉提醒，靠近牆壁的位置儘量不要曬衣服，否則空氣將無法流進靠牆那一面，牆壁上的污垢也可能會沾到衣服上，導致你怎麼洗、怎麼曬、怎麼髒！

5.較厚的衣物先甩「5下」更快乾

日本專業清潔講師杉美佐子也分享，比較重、纖維較粗的衣服，像是浴巾或毛衣等，晾乾前最好可以先伸展開，雙手拿著甩動5下以上，讓遇水結成一團的纖維立起、增加接觸到空氣的表面積，再厚的衣服也能快快乾！



