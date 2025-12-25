《下雪了》明夏巡演 沉浸斯拉法魔法世界

記者黃朝琴／臺北報導

暌違9年，「丑劇大師」斯拉法經典劇作《下雪了》（Slava's SnowShow），明年夏天6月再度來臺，首度進行臺北、臺中、高雄3地巡演，以毫無冷場的驚奇舞臺特效、生動有趣的小丑表演與充滿哲思的劇情，帶來顛覆性的超沉浸式觀劇體驗，以極具感染力的舞臺魔法，開啟一場充滿詩意的奇幻之旅。

外媒盛讚「一生必看之作」

《下雪了》自1993年首演以來，已巡演逾30年，足跡遍及40多個國家、演出場次突破數萬場，獲得奧利佛獎、百老匯戲劇桌獎等超過20項戲劇大獎，外媒盛讚「一生必看之作」。明年6月12、13日於高雄衛武營首演，6月19、20日移師臺中國家歌劇院，6月25至28日北藝中心演出。

廣告 廣告

《下雪了》全劇沒有一句臺詞，卻充滿超乎想像的舞臺特效與互動橋段，透過小丑們的肢體、光影、音樂，構築出一個充滿幻想與詩意的世界，讓不同文化背景的觀眾都能產生共鳴，更打破年齡的界線，無論是大人還是小孩，都能沉浸其中，並找到屬於自己的感動與喜悅。

其中，顛覆觀劇體驗的舞臺設計與特效，更是本演出的一大亮點，巨大的白色蜘蛛網覆蓋整座劇場，由數百萬片雪花組成的暴風雪，由舞臺一路漫延至觀眾席，巨型彩球在人群之中翻滾。舞臺與觀眾席的界線徹底消失，在斯拉法的魔法世界裡，觀眾不再只是旁觀者，而是成為演出的一部分，在歡呼與笑聲中沉浸在最純粹的快樂。

數百萬片雪花組成的暴風雪，由舞臺一路漫延至觀眾席。（聯合數位文創提供）

《下雪了》全劇沒有臺詞，透過小丑的肢體、光影、音樂，構築充滿幻想與詩意的世界。（聯合數位文創提供）