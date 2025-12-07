下雪了？清晨僅0.2度！武陵農場「冰晶簾仙境」太夢幻

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

今天（7日）是二十四節氣中的「大雪」，武陵農場也不負氣氛，清晨6點半出現僅0.2°C的低溫，園區瞬間變身冰雪世界。工作人員表示，為了避免植物凍傷，澆灌系統在低溫時會自動噴水，結果藤花園的棚架、鐵網與花草都被覆上一層透明冰霜，形成閃亮的「冰晶簾」，彷彿大自然親手打造的藝術裝置。不少網友看到影片後也留言讚嘆：「結冰了~~好早」、「超美呀」、「武陵一大早草上的冰、還是霜，草綠的，霜白的，很漂亮」、「太美了吧」。

廣告 廣告

武陵農場清晨6點半出現僅0.2°C的低溫。（圖／翻攝畫面）

更多FTNN新聞網報導

2波冷空氣即將報到！ 專家提醒：有機會達今年首波大陸冷氣團強度

冷空氣即將南下！專家曝「與上月最強一波近似」 北台灣下探12度

強冷空氣還在路上！氣象專家曝「最冷時間點」：先濕後乾

