下雪了！玉山、排雲山莊「降初雪」 遊客興奮

中午12點多南投玉山氣象站和排雲山莊降下今年的初雪。（圖／東森新聞）





中午12點多，南投玉山氣象站和排雲山莊降下今年的初雪，雖然降雪量不多，但氣象專家表示，這波東北季風讓氣溫夠低，水氣也充足才會降雪。而今年是反聖嬰年，冷的程度較明顯，在台灣賞雪值得期待。而登山客和遊客在11月中看到初雪，也讓他們興奮尖叫猛拍照。

賞雪民眾：「哇下雪了，好開心，太扯。」

遊客擠在玉山觀景台，一看到雪花飄落，還不斷驚嘆這到底是冰霰還是雪，很難相信11月中上山健行，還能遇上今年的初雪。賞雪民眾：「都是雪，1點多欸，這是雪嗎，這麼多，初雪欸。」

登山客們一看到雪，直呼浪漫幸福，完全不想回家。賞雪民眾：「太幸運了，真的是太幸運了，哇！明天真的要結冰了。」

今年的首波飄雪出現在今（20）日中午12點多，根據氣象署觀測，玉山風口氣溫0.7度，陣風達6級，北峰則是陰天氣溫1.8度。

玉山氣象站在12點25分開始降下雪花，一降到地面就融化，沒有積雪，排雲山莊也在12點34分降雪，短短十分鐘就停下，還是讓山友們超興奮。氣象專家表示，這波初雪的確比往年早幾天。

氣象專家林得恩：「降雪的雪量並不是這麼多，但也代表反映出環境的天氣氣溫是夠低的，水氣是足夠，讓這些冰晶做一些結合。」

但這波冷空氣即將告一段落，接下來東北季風減弱，水氣變少，近日降雪機率低。但下周又有冷空氣，加上反聖嬰年，今年在台灣賞雪值得期待。

氣象專家林得恩：「今年對應的是反聖嬰年，反聖嬰年一般比較容易讓北方的冷空氣順利的下來，進一步影響到我們的天氣，也就是說冷的程度會比較明顯。」

隨著天氣越來越冷，更多人想上山賞雪，注意天氣狀況和保暖，才能玩的開心也安心。

