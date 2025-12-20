中部中心 ／中部綜合報導

受到東北季風增強以及足夠的水氣，雪山也下雪了，包含雪山北峰和雪山圈都出現雪況，雖然下雪時間不長，還是讓山頭成了銀白世界。不過雪管處提醒山友，下雪的山頭雖然美麗，若要上山賞雪，還是要備齊裝備，注意步道結冰，以免發生危險。





下雪了！雪山圈谷成銀白世界 玉山清晨積雪2.5公分

雪管處表示 山友入山賞雪務必注意安全 評估體能與經驗。（圖／卡里布灣企業社-馬正輝）





雪山下起皚皚白雪，高山協作人員，在雪北山屋經水源路碎石坡路途中，拍下銀白世界，拍攝時間在20日上午七點鐘左右，雖然不是大雪，降雪時間也不是太長，積雪厚度約1公分，但還是足以讓整座山頭甚至稜線白了頭。雪管處表示，雖然有積雪，但若天候放晴，陽光照射，雪就會融化，溫度若未上升，積雪變成結冰，入山賞雪務必注意安全。

玉山北峰下了兩波白雪 彷彿撒上糖霜。（圖／翻攝畫面）





不只雪山降雪，玉山北峰清晨5點45分降了第一波白雪，0610雪停，之後在9點5分二度降雪，累積積雪厚度2.5公分，樹木都被白雪覆蓋，彷彿撒上糖霜，置身夢幻銀白色世界。





