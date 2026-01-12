下雪啦！追雪先別急！小心「雪盲症」害暫時性失明：最好帶「1物品」

根據交通部中央氣象署預報，近期受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，不僅玉山降雪，連阿里山也睽違8年飄起雪來。冬季泡湯、追雪成為不少民眾紓壓、出遊的熱門選項，但低溫環境同時也是心血管疾病、呼吸道感染與意外事故的高峰期。醫師提醒，冬季活動只要掌握正確原則，就能安心享受樂趣。







冬天氣溫驟降，民眾經常選擇泡湯暖身。花蓮慈濟醫院預防醫學中心主任黃亮凱指出，溫泉能溫暖身體及舒緩疲勞，但是高溫會使血管擴張，血液大量流向四肢，心臟與腦部血流供應相對減少，可能增加心肌梗塞或腦中風風險；特別是有心血管疾病的民眾，建議泡湯前先與醫師討論評估，病情較嚴重者則不建議泡湯。

以下為安全泡湯原則：

入池前先讓身體適應水溫，水溫建議控制在攝氏 40 度左右。

單次泡湯時間不宜超過30分鐘，並避免浸泡超過心臟部位。

高溫環境容易加速水分流失，泡湯前後應適量補充水分。

若出現頭暈、胸悶、心悸等症狀，應立即離開水池並休息。

黃亮凱也提醒，對於糖尿病患者、血管循環較差的族群及年長者，建議每次不超過15分鐘，並避免冷熱交替，降低對血管的刺激。泡湯結束後，也應先擦乾身體、做好保暖，坐著休息數分鐘再離開，避免立刻接觸冷空氣造成血壓劇烈變化。





追雪注意高山症、雪盲症



冬天除了泡溫泉外，追雪也是熱門活動。黃亮凱提醒，針對追雪族群，上山前除了做好保暖準備，也要留意高山症與低溫帶來的身體負荷，若計畫長時間停留高山地區，可事先至旅遊醫學門診諮詢，並依醫囑評估是否需服用預防藥物。

高山症有些症狀？黃亮凱表示，若出現疲倦、喘、頭暈、頭痛、噁心、嘔吐等高山症狀，應立即下山，千萬別輕忽硬撐；慢性心臟病、氣喘或肺部疾病患者，上山前更要評估自身狀況，避免過度勞累。

此外，台灣民眾較少接觸雪地環境，也要特別注意「雪盲症」。雪地反射的紫外線強度高，幾乎等同直視太陽，可能造成眼睛刺痛、不適，嚴重時甚至短暫失明。黃亮凱建議，追雪時務必配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡或護目鏡，且注意行走時步伐比平時小、避免奔跑，降低跌倒受傷風險。

黃亮凱表示，冬季活動能療癒身心，低溫對心血管與循環系統都是考驗，只要事前準備充足、活動中隨時留意身體反應，才能在寒冬中安心泡湯、快樂追雪。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為下雪啦！追雪先別急！小心「雪盲症」害暫時性失明：最好帶「1物品」