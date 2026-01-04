下雪才能買？2025最後一波OMEGAxSWATCH史努比聯名錶亮點、購買資訊

從今天開始期待每個下雪的日子！Swatch攜手Omega推出聯名「Bioceramic MoonSwatch」系列腕錶迎來全新雪花設計款——想收？請密切注意氣象，因為只有在瑞士下雪時才能買得到。





Swatch聯名Omega「Bioceramic MoonSwatch」是什麼？

Swatch以創新Bioceramic生物陶瓷（調和2/3陶瓷與1/3的蓖麻油萃取生物源材質）和設計巧思，從2022年起，攜手 OMEGA首款傳奇登月錶 Speedmaster Moonwatch，共同推出「Bioceramic MoonSwatch」聯名系列，打造太陽系九大行星款、史努比登月錶黑與白色款、粉紅月亮款皆引起收藏與話題熱潮。

廣告 廣告





2025年秋季再推加入最新「地相顯示」功能，以及將太空人幸運符「史努比 Snoopy」注入設計細節的MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD腕錶。延續此概念，在今年第三次也是最後一個超級月亮「冷月」（Cold Moon）壓軸登場的12月4日，此聯名系列家族也迎來最新成員：月相盤飾以雷射雕刻獨特雪花設計的MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD Cold Moon。

延伸閱讀：

Omega跟Snoopy什麼關係？歐米茄「銀史努比獎章」超霸系列紀念手錶│鐘錶小學堂









Omega X Swatch 史努比聯名腕錶（雪花款）系列亮點＋購買辦法

錶款最大亮點是月相盤皆以雷射雕刻出獨特的雪花設計，就像真實世界裡的雪花般，不會有二只一模一樣的腕錶！

MISSION TO EARTH PHASE - MOONSHINE GOLD

月相顯示搭配閃爍 的深藍色月相盤，搭配二輪採用 OMEGA Moonshine ™ Gold 塗 層的滿月。以及 UV 油墨隱藏細節（藍光） 。





MISSION TO EARTH PHASE - MOONSHINE GOLD

月相盤皆以雷射雕刻出獨特的雪花設計





01色彩：全新錶款選以呼應冬日雪景的純白色調。包括錶殼，錶圈、按把，搭配VELCRO® 魔軌氈白色橡膠錶帶。

02錶殼： 與 Bioceramic MoonSwatch 系列的所有款式一樣，這款腕錶採用 Swatch 的專利材質 Bioceramic 生物陶瓷，並擁有 OMEGA Speedmaster Moonwatch 超霸登月錶標誌性特色，包括不對稱錶殼和經典的測速計刻度。箱型錶鏡中央刻有代表 Swatch 品牌標誌的「S」字樣。

03錶盤：白蛋白石色錶盤， 搭載 Swatch 創新的地相（地球）功能顯示於左上位置 ，地球在點點繁星背景的襯托，搭配採用 UV 油墨（藍光）描繪的海洋。二輪月相盤於右上位置，下方是內凹式小秒計時盤。

MISSION TO EARTH PHASE - MOONSHINE GOLD

地相顯示是什麼？ 可顯示從月球眺望地球的景象。其概念是：地相與月相一樣以 29.5 天為一個週期，但方向相反。滿月時，我們將看到隱沒的地球 (new Earth)；當新月時，我們看到的則是完整的地球 (full Earth)。根據這種逆向關係，地相盤上的地球以逆時針轉動，與月相顯示上月亮的運行方向相反。

MISSION TO EARTH PHASE - MOONSHINE GOLD

時 針、 分 針 和 計 時 秒 針 尖 端 皆 採 用 A 級 Super- LumiNova® 夜光塗料（綠光）。在夜光下也才能發現設計小彩蛋：發光的地球與「I Beat Everybody」的史努比宣言。





04細節：面盤9點鐘位置點綴Snoopy圖案。錶盤、錶冠和錶帶呈現 OMEGA X Swatch 標誌，錶殼背面刻有任務宣言。電池蓋飾以地球圖案設計。

05購買辦法：腕錶將2025年12月4日（冷月滿月）起至2026年春季3月20日期間，在全球所有販售Bioceramic MoonSwatch系列的 Swatch門市登場。但注意！ 錶款僅會在瑞士下雪時才可進行販售 ，有興趣的人務必關注天氣預報，下雪即刻出任務！

MISSION TO EARTH PHASE - MOONSHINE GOLD

錶殼直徑：42.00 mm 錶殼厚度：13.75 mm 上下錶耳間距：47.30 mm

石英機芯：計時碼錶（僅計秒） ，搭載月相和獨家專利地相顯示

防水性能：3 巴

錶圈：白色 Bioceramic 生物陶瓷錶圈搭載測速計刻度，搭配海軍藍標記

錶 帶： VELCRO® 魔軌氈的白色橡膠錶帶 ，搭配 白色Bioceramic 生物陶瓷錶環，錶帶背面也飾有獨特月球表面紋路圖案。









延伸閱讀：

2025全新OMEGAxSWATCH史努比聯名錶再+1！地相顯示、爆米花圖案...









【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● Nike、Jacquemus聯名Moon Shoe未公開色Lisa穿上了！新年貼文曝光「棕色」款

● 陳妍希《狙擊蝴蝶》6個同款職場手袋推薦：從Celine到Roger Vivier…這樣挑最減齡