下面太長？185cm壯男騎車1姿勢「大鵰」從短褲露出頭…路人直擊嚇壞

男子身高有185公分，騎車習慣雙腿張很開，騎車穿短褲，因長度不足遮掩生殖器，導致下體裸露，被路人目擊遭檢舉，涉犯公然猥褻罪。（示意圖／PIXABAY）

高雄男子大壯（化名）因身高有185公分，騎車習慣雙腿張很開，3年前騎車穿短褲，因長度不足遮掩生殖器，導致下體裸露，被路人目擊遭檢舉，涉犯公然猥褻罪；大壯喊冤，並非刻意裸露。法官勘驗監視器，認為他騎車動作並非罕見，加上錄影畫質不佳，鏡頭距離較遠，也無法證明他有公然猥褻故意及供人觀覽意圖，因此，判他無罪。

判決指出，男子大壯（化名）2023年8月3日下午2時34分許，騎機車行經左營區路口時，因雙腿張開使短褲不足遮掩生殖器，導致下體裸露，被路人撞見，還來回3次，遭控訴公然猥褻罪。

大壯挨告，堅詞否認公然猥褻犯行，他辯稱，有車禍後遺症，容易發呆、健忘，騎車出門會來回走好幾次，加上身高有185公分，騎車習慣腿張很開，並非刻意露出生殖器。

大壯主張，當時雙腿開幅度略有不同是無意識的，過程中，更沒跟其他人有肢體、眼神、動作上接觸或交流，更沒刻意用手將短褲往上拉以裸露生殖器，因此，不構成犯罪。

法官勘驗監視器畫面，發現大壯3度行經該處，車速不快，雙腿打開幅度甚大，以該姿勢駕駛機車者，並非罕見，未悖於一般社會生活經驗。

加上錄影畫質不佳，鏡頭距離較遠，又因大壯身型壯碩，都未能確認是否露出生殖器，無法證明他有公然猥褻故意及供人觀覽意圖，更無法佐證犯行，因此，審理後，諭知無罪，可上訴。

