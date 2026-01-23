下面太長？185cm壯男騎車1姿勢「大鵰」從短褲露出頭…路人直擊嚇壞
記者陳弘逸／高雄報導
高雄男子大壯（化名）因身高有185公分，騎車習慣雙腿張很開，3年前騎車穿短褲，因長度不足遮掩生殖器，導致下體裸露，被路人目擊遭檢舉，涉犯公然猥褻罪；大壯喊冤，並非刻意裸露。法官勘驗監視器，認為他騎車動作並非罕見，加上錄影畫質不佳，鏡頭距離較遠，也無法證明他有公然猥褻故意及供人觀覽意圖，因此，判他無罪。
判決指出，男子大壯（化名）2023年8月3日下午2時34分許，騎機車行經左營區路口時，因雙腿張開使短褲不足遮掩生殖器，導致下體裸露，被路人撞見，還來回3次，遭控訴公然猥褻罪。
大壯挨告，堅詞否認公然猥褻犯行，他辯稱，有車禍後遺症，容易發呆、健忘，騎車出門會來回走好幾次，加上身高有185公分，騎車習慣腿張很開，並非刻意露出生殖器。
大壯主張，當時雙腿開幅度略有不同是無意識的，過程中，更沒跟其他人有肢體、眼神、動作上接觸或交流，更沒刻意用手將短褲往上拉以裸露生殖器，因此，不構成犯罪。
法官勘驗監視器畫面，發現大壯3度行經該處，車速不快，雙腿打開幅度甚大，以該姿勢駕駛機車者，並非罕見，未悖於一般社會生活經驗。
加上錄影畫質不佳，鏡頭距離較遠，又因大壯身型壯碩，都未能確認是否露出生殖器，無法證明他有公然猥褻故意及供人觀覽意圖，更無法佐證犯行，因此，審理後，諭知無罪，可上訴。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
移除下架性影像，洽性影像處理中心
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享
根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。
更多三立新聞網報導
震碎三觀！KTV唱歌慶生遭爸爸逞慾…她崩潰問：你知道我是你女兒嗎？
知名淫窟「鑽石大樓」死灰復燃？年前大掃蕩滅老司機慾火！2業者遭聲押
靠1招炒股獲利4000萬！台灣第一代少年股神涉「違反證交法」1500萬交保
職軍二寶爸偷吃女幼教師「私密照」流到人妻手中…她斷婚成功對小三復仇
其他人也在看
超毒千金黃荷娜投案動機不單純 竟供「演藝圈涉毒名單」求減刑
南韓知名企業「南陽乳業」創辦人外孫女黃荷娜（황하나、Hwang Hana），因擁有多項毒品前科，早在2023年逃往海外，直到2025年年底才在柬埔寨機場被逮，韓國檢方積極偵辦中。不過，有消息指稱，黃荷娜為了減刑，竟拱出多位韓星身分，引起外界關注。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
勝利疑現身柬埔寨與「太子集團」等犯罪組織開趴！他憂恐重演Burning Sun
前南韓男團BIGBANG成員勝利2019年在「Burning Sun」夜店醜聞後退出演藝圈，並因涉犯仲介性交易、賭博等罪名遭到判刑，不過，他在出獄之後近日被目擊現身柬埔寨，甚至傳出他接觸犯罪組織「太子集團」，疑似想在當地打造類似「Burning Sun」的場所，引發熱議。太報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
再傳醫療暴力！108公斤醉男揮拳爆打護理師釀腦震盪 中港澄清醫院：絕不寬貸施暴者
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導台中市西屯區澄清醫院中港院區昨（21）日清晨發生一起醫療暴力事件。一名26歲男子酒後自殘，在妻子陪同下送往急診室治...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1則留言
傳奇女團2NE1隊長CL遭移送檢方 1人經紀公司爆違法
綜合韓媒報導，首爾龍山警察署今日表示，CL於2020年成立單人經紀公司「Very Cherry」，但在近5年間未向文化體育觀光部登記，涉嫌違法經營。警方表示，此案為不拘捕送辦，CL目前尚未被正式起訴，已被送至首爾西部地檢署，調查仍在持續。依據南韓現行的《大眾文化藝術產業發展...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 3則留言
誇張! 拖吊途中撕封條上車 男謊稱在車上睡覺罪加一等
中部中心／陳嫈其、邱俊超、羅宇翔 苗栗報導苗栗市發生一起想規避拖吊費的誇張行徑，有男子違規停車，遭到拖吊。竟然趁拖吊車停等紅燈時，自行撕毀封條、跳上被拖吊的車，還謊稱自己在車上睡覺，企圖規避拖吊費，結果調閱行車紀錄器，戳破謊言，不只沒省到錢，還惹上刑責。誇張! 趁拖吊車停等紅燈 車主當場撕封條上車（圖／翻攝畫面）畫面中，拖吊車，拖著違停小客車準備返場，停等紅燈時，後方白色轎車副駕駛座，突然，走下一名男子，直奔被拖吊的車輛，當場撕掉封條、鑽進駕駛座。光天化日下，男子就這樣，偷偷跳上被拖吊的駕駛座上，一路坐回拖吊場，還辯稱自己原本就在車內睡覺，試圖規避拖吊費用。不過警方調閱行車記錄器，清楚拍下他自行撕封條上車的過程。拖吊途中上車! 男子謊稱在車內睡覺 遭行車紀錄器打臉（圖／民視新聞）事發就在20日上午9點半，當時車主違規紅線停車，警察來了，車門都有貼上封條，車輛上架，準備拖走。卻在行經苗栗市中華路，遇上男子離譜闖入。原本想省一條拖吊費，現在罪加一等。警方表示，男子不只得繳違停罰單與拖吊費，撕毀封條更涉及刑法"損壞公務員封印罪"。想鑽漏洞省錢，結果卻是害慘自己。原文出處：誇張！ 拖吊途中撕封條上車 男謊稱「在車上睡覺」遭行車紀錄器打臉 更多民視新聞報導疑煞車失靈連環撞! 70噸吊臂車直衝路邊汽機車好萌! 非洲"蘇卡達象龜" 飼主打造"沙子樂園"助繁衍佯裝買家! 縣政顧問逮"賣狗肉"移工 動保所:最高罰25萬民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新招！ 國際詐騙「轉接」國內規避語音警示 詐1500萬
刑事局電信偵查大隊近期破獲詐騙集團新型詐騙手法，詐團為了讓被害人接到國際詐騙電話，又不會聽到防詐語音警示，利用手機轉接功能，將國外的詐騙電話先打進國內詐騙機房，再轉接給國內民眾，藉此詐取被害人錢財，總...華視 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
好想當老師? 女持假證書應徵代理老師 遭判刑6個月
中部中心/王俞斐、林韋志 台中報導台中一名李姓女子想取得教職，卻不循正當途徑，在網路上花費五千元，購買偽造的中等教師證書，去年到台中石岡國中，報名代理教師甄選，校方和教育部察覺有異報案，法院依偽造公印文罪，判處6個月刑期，可易科罰金，全案可上訴。好想當老師? 女子持假證書應徵代理老師 遭判刑6個月(圖/民視新聞)校園裡，學生依循老師指示上課，但台中一名李姓女子，因為想當老師，去年竟然拿著偽造的中等教師證書，到台中石岡國中報名甄選代理教師，被教育部察覺有異報案，據了解這名李姓女子40多歲，有詐欺和偽造文書前科，2017年，在網路以五千元，購買偽造的中等教師證書，甚至還在證書上，偽造"教育部"公印文，以及時任教育部長"吳清基"印文，被判處6個月有期徒刑。李姓女子到學校甄選時偽造的證書科目與校方的需求不相干 校方因此查覺有異(圖/民視新聞)校方說，正常的中等學校教師證書，會像這樣子，上頭標有科目，李姓女子到學校甄選時，偽造的證書科目，與校方的需求不相干，校方因此查覺有異。李姓女子假釋期間再度犯罪被判處6個月有期徒刑 全案還可上訴(圖/民視新聞)李姓女子，假釋期間再度犯罪，被判處6個月有期徒刑，全案還可上訴，只是她想取得教職，卻不循正當途徑，夢想一步登天，投機觸法，難免要付出代價。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：好想當老師？ 網路買假證書 女應徵代理老師遭判刑6個月 更多民視新聞報導伍麗華罷免造假案陷爭議！「這2人」否認偽造 全推黨中央國民黨慘了！檢調突襲搜嘉義市黨部 主委、黨工10多人涉假連署打開E-MAIL驚見「你好！我是賴清德」 詐團假冒總統警方偵辦中民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
對醫療暴力抱持零容忍 逞凶施暴林嫌依法嚴辦
【民眾網許順德臺中報導】自殘的林姓男子在廿一日凌晨疑似不滿醫師治療，追打醫師不成，涉嫌毆打詹姓男護理師，造成造 […]民眾日報 ・ 20 小時前 ・ 1則留言
台中 壯漢大鬧急診 重拳擊飛男護師
台中澄清醫院中港院區驚傳醫療暴力事件！體重達108公斤的26歲林姓男子因酒後與妻子吵架自殘，21日凌晨4時由救護車送往醫院急診，未料林男到院後情緒激動且暴走，不僅拒診，甚至瘋狂追打醫護人員。詹姓資深男護理師在說明病情時，遭林男以重拳襲擊頭部，當場被打飛跌臥病床短暫昏厥，因腦震盪須住院觀察，最快23日才能出院。院方強烈譴責暴力，強調絕不姑息，將協助詹男訴諸法律。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
感情糾紛釀殺機！外包清潔員衝公墓「砍同事」 其他同事擋刀也遭波及
社會中心／陳崇翰、馬聖傑、蔡承翰 基隆報導基隆仁愛區的南榮公墓，（週三）下午，發生驚悚砍人案件！一名外包的清潔隊員，不滿公墓的一名同事，和他的女友走太近，醋勁大發，釀成殺機！嫌犯拿一把彎刀，直接刺向對方左胸，在場的另一名清潔隊員，為了擋刀，也受了傷，還好兩人送醫急救後，都沒有生命危險，警方也在附近逮到嫌犯。員警vs.嫌犯：「你剛在幹嘛，你不知道，都拍到了，你再裝。」被五名員警團團包圍，面對問話還想裝傻，警方之所以大陣仗逮人，就是因為這名男子，砍了人、就落跑。警方抓到了人，馬上將他帶回案發現場，要釐清犯案動機，室內冰箱還留有血跡，可見當時衝突很激烈。感情糾紛釀殺機！外包清潔員衝公墓「砍同事」 其他同事擋刀也遭波及。（圖／民視新聞）目擊民眾：「因為我有聽到他看到了那個人，就講說進去了就是那一個那一個。」目擊民眾vs.記者：「這邊都是血（臉部是不是）對。」驚悚砍人案，發生在基隆南榮公墓的清潔隊辦公室，21號下午，兩名外包清潔人員，在這裡午休吃便當，此時，李姓男子衝進來要尋仇，他疑似不滿蘇姓男子與他的女友走太近，兩人吵到一半，李姓男子掏出一把彎刀，朝對方左胸口刺下去，蘇姓男子當場血流不止、倒臥血泊，就連幫忙擋刀的同事，手臂也被劃傷，還好兩人送醫後，沒有生命危險。感情糾紛釀殺機！外包清潔員衝公墓「砍同事」 其他同事擋刀也遭波及。（圖／民視新聞）委外清潔隊員同事：「我沒有在裡面，不知道裡面到底有幾個人。」基隆消防局仁愛分隊隊員蔡承恩：「左邊腋下處有約4乘4的撕裂性傷口，失血量我們評估應該有，200至300cc因為地上有，很明顯的一大灘血跡。」李姓男子犯案後，躲在辦公室後方巷弄，很快就被警方逮捕，警方查出，他有毒品前科，機車內也藏有毒品。光天化日砍人太囂張！被依殺人未遂罪送辦。原文出處：感情糾紛釀殺機！外包清潔員衝公墓「砍同事」 其他同事擋刀也遭波及 更多民視新聞報導彰化24歲男情緒失控砸貓咪！內臟破裂致死 二審減刑原因曝光哥哥結婚不敢通知張文「怕被殺」 專家揭與鄭捷性格相似點正值馬德案！「他」質疑時機：黃國昌、羅智強怎麼動員起來了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
護理師挨打腦震盪 衛福部優化醫療暴力防範處置流程
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）台中有患者不願治療，竟把護理師打到腦震盪。衛福部今天表示，強烈譴責任何形式醫療暴力，將持續推展醫療暴力防範與處置流程優化，保障醫護人身安全，維護民眾就醫權益。中央社 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
雲林馬路當賽道騎車競速 兩騎士查扣機車以公共危險法辦
中部中心／蔡松霖 雲林報導雲林警方日前執行斬車專案，查緝改裝車隊有成，這些四輪飆仔落網後，換兩輪騎士鬧事，19日晚間，兩名年輕人在雲林斗六，騎著機車，把馬路當賽道競速炫技，畫面在網路流傳，警方火速抓到人，不僅查扣機車，還以公共危險法辦，罰單三萬元起跳！兩名年輕男子，一人騎一台機車，一個沒戴安全帽，另一個，騎乘的機車，沒掛車牌，兩人就這樣把馬路當賽道，旁邊還有人錄影，拍下囂張行徑高調po網。民眾：「這很危險吧，他沒有戴安全帽，然後這樣子會影響到，大家晚上休息的時間，因為那個車聲那麼大，本來就很安靜的晚上，車聲那麼大，沒辦法睡覺啊。」騎士飆車的地點就在雲林斗六，附近有商家與住宅，排氣管噪音嚴重干擾民眾作息。（圖／民視新聞）影片拍攝地點就在雲林斗六西平路一帶，震耳欲聾的排氣管噪音，嚴重干擾周遭居民安寧。為了遏止飆車歪風，雲林警方日前才大動作收網，將違法改裝車隊法辦，四輪的駕駛落網，換兩輪的來鬧事，警方看到影片後，循線調查，火速找到兩名騎士，當場查扣車輛，檢驗是否有違法改裝。斗六分局副分局長林清豐：「兩名駕駛人將以公共危險罪，移請雲林地檢署偵辦，各項交通違規部分，亦將依影片事實，分別從嚴舉報，處新台幣三萬元以上，九萬元以下罰款。」警方查扣兩輛涉案機車，檢驗是否涉及違法改裝。（圖／民視新聞）兩名騎士年約20歲，年輕氣盛，以為飆車炫技，很帥很炫，結果現在因為涉及刑法公共危險，搭上警車，解鎖完飆車成就，加碼解鎖被移送地檢署的成就！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：雲林馬路當賽道騎車競速 兩騎士查扣機車以公共危險法辦 更多民視新聞報導馬路又見飆車族! 車行"專門違法改裝"遭警破獲躲查緝! 小貨車載無牌機車 赴台72線競速狂飆引擎聲吵! 南投服務區改裝車狂飆遭警攔 車友拍手叫好民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
南韓前總理韓悳洙涉內亂罪 判刑23年當庭被捕
南韓前國務總理韓悳洙涉嫌內亂罪案一審今天（21日）宣判，韓悳洙被判有期徒刑23年並當庭被捕。韓悳洙被控在前總統尹錫悅內亂案中協助並教唆宣布緊急戒嚴，導致短暫中止民選政府、國家陷入混亂，判處23年有期徒刑。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
太香？ 男偷嘉義火雞肉便當 罰金1萬吃兩月都有剩
嘉義縣 / 綜合報導 嘉義火雞肉飯相當知名，卻有人為了它吃上官司。去年一名羅姓男子經過嘉義一間大賣場時，看到機車上掛著80元的火雞肉飯便當，香到他受不了順手偷了就走，騎士回來氣到報警，法官依竊盜罪判處他拘役10天、可易科罰金1萬元，這罰金拿來吃兩個月火雞肉飯都還有剩。熱騰騰白飯，鋪上火雞肉淋上油蔥酥，或者是搭上三樣配菜，就是一份豐盛便當，嘉義人從早到晚，三餐都能吃火雞肉飯，卻有一名男子，為了80元火雞肉便當吃上官司，羅姓男子去年11月，經過大賣場，看到機車上掛著香噴噴火雞肉便當，他動手拿了就走，騎士回來發現便當怎麼不見了，氣得先報警再說，警方循線逮到偷人便當的男子，法官依竊盜罪，判處他拘役10天、易科罰金1萬元，這1萬塊一天吃兩餐連吃兩個月火雞肉飯，都還有剩。嘉義市第一分局八掌派出所所長陳彦丞說：「循線查獲羅姓涉案人並坦承竊取行為，全案依涉嫌竊盜罪移送嘉義地檢偵辦。」非當事業者說：「我覺得他應該是肚子餓吧，不然正常的話不會去拿這些東西吧，一定是有特色，對不對，每家都有他自己(火雞肉飯)的特色，因為每個人吃的口味不一樣，所以大家心中都會有自己喜歡的那個答案，然後被偷我是覺得滿扯的，可是也不能這樣講，因為大家來到嘉義就是一定要吃雞肉飯。」嘉義火雞肉飯，香到有人順手牽羊，為了這80元寧願吃上官司，更可見火雞肉飯，對於嘉義人的重要性，為了它也要討回公道。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
醉男猛揮拳不配合治療！ 護理師被打彈飛倒病床
台中市 / 綜合報導 台中澄清醫院中港院區，昨(21)日清晨發生醫療暴力事件，一名男子喝得醉醺醺，疑似不願意配合治療，先是追打醫生，接著出拳毆打男護理師，護理師被打到整個人彈飛到病床上，痛到起不來，其他護理人員趕快衝上去攔阻，警方到場接手後，將這名男子逮捕回派出所，依違反醫療法和傷害罪嫌移送偵辦。不過，監視器畫面曝光，事發當時，另外一名護理師同仁，直接翻身翻越櫃台，衝上去制止男子的行為，在網路引起討論覺得他超帥氣，還有網友稱讚他是「醫界黃飛鴻」。醫院急診室門口，一名男子情緒激動衝進急診室，舉起右手朝男護理師頭部重揮一拳，護理師當場被打到整個人往後彈飛，倒在後面的病床上面爬不起來，伸出手摀住他的頭部，打人的男子還想再動手，他的妻子立刻用身體阻擋，醫院內的其他護理師也全部衝上去，查看被打的護理師傷勢報警。警方趕到現場後，趕快將他帶回派出所冷靜，護理師被打當下，左下角一名帶著眼鏡、口罩的護理師，毫不猶豫爬上櫃台，先用手撐起身體再一個抬腳，跳躍飛過櫃台衝上去制止，矯健身手在網路上掀起討論。同醫院的胸腔外科主治醫師杜承哲，也忍不住發文稱讚說，從櫃檯飛身出去的急診同仁，身法真的是太靈動了，同事有義氣也有體能，還有人說這位身手根本就是醫界黃飛鴻。暴力事件發生在21日清晨台中澄清醫院中港院區，警方調查，26歲林姓男子，因為傷害自己被送醫，員警說：「可以冷靜一點嗎。」員警到場，發現男子醉醺醺，要男子冷靜，他不滿醫生治療方式先追打醫生，接著又對護理師重拳揮打，澄清醫院中港院區副院長蔡哲宏說：「臉部的擦傷，挫傷這樣的情況，頸部的疼痛，麻木的這些感覺，還有腦震盪的現象。」被打的護理師傷勢不輕，住院觀察，院方會持續關注他的身體和心理狀況，並且也會協助提告，警方也將男子依違反醫療法及傷害罪移送偵辦。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
黃國昌攜機密資料遭告發涉犯國安法 北檢已完成分案
[Newtalk新聞] 立法院外交及國防委員會19日進行《國防特別預算條例》進行秘密會議報告。不料，民眾黨立委黃國昌卻在離開會議室時，竟將機密資料帶出，引發抨擊。對此，民進黨中正萬華市議員擬參選人張銘祐20日在律師詹晉鑒陪同下，赴台北地檢署告發黃國昌涉犯違反《國家安全法》、洩密等罪。對此，台北地檢署已完成分案，指派主任檢察官張靜薰偵辦。 張銘祐表示，軍購會議牽涉國防部署、戰略能量與對外軍事合作，依法屬於高度機密事項，任何環節一旦出現鬆動，都可能對台灣整體安全造成難以回復的風險。立法院作為國家最高民意機關，更應自我節制、嚴格遵守法令，而非淪為國安體系中的破口。 詹晉鑒表示，此案並非單純疏失，而是涉及是否違法持有、攜出、接觸國防機密資料等重大法律問題，依法必須由司法機關介入釐清事實、確認責任歸屬。即使資料最後「有追回」，但這不代表過程本身不構成違法，「社會不能因結果幸運，就忽視行為本身的嚴重性。」 面對指控，黃國昌表示，當時走到茶水間，發現自己不小心把資料帶出來，所以又立刻回到委員會並繳回資料，過程僅約30秒，並聲稱沒有所謂被追回這件事，痛批民進黨炒作這議題。 針對張銘祐等人的告發，台北地新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
醫療暴力! 醉男就醫不滿竟揮拳 釀護理師腦震盪
民視新聞/王俞斐、林進龍、林子翔、蔡甘文 台中報導台中發生醫療暴力！一名男子酒後自殘被送醫，過程中不滿治療，起身追打醫生遭到制止，護理師見狀打算上前安撫情緒，反倒遭到男子揮拳攻擊，跌坐在病床無法動彈，還有頭部外傷、腦震盪現象，短暫失去意識，男子隨後被警方逮捕，依醫療法和傷害等罪嫌，移送偵辦。醫療暴力! 醉男就醫不滿竟揮拳 護理師腦震盪(圖/民視新聞)監視器拍下，男子情緒激動，一個箭步，從急診處外頭衝進院內，一拳就往男護理師頭部重擊，護理師無力招架，踉蹌倒在病床上，痛到無法起身，但動手男子，絲毫沒有悔意，還想上前追打，被警衛以及他的妻子架開，院內另外一名男護理師見狀，立馬翻越護理站查看，就怕再有護理師，遭到暴力攻擊。台中男酒後自殘就醫不滿揮拳 男護理師頭被重擊腦震盪(圖/民視新聞)事發在台中澄清醫院中港院區，21號清晨4點多，26歲林姓男子和妻子吵架後酒後自殘，被送往醫院，急診醫師替他檢視傷口，林姓男子憤怒咆哮，表示不想處理傷口，還作勢毆打醫師，遭到制止後，在急診大門外休息，資深詹姓護理師見狀，想上前安撫患者情緒，沒想到遭遇無妄之災，重重一拳打下，導致他短暫失去意識，出現腦震盪，臉部留下擦挫傷。林姓犯嫌體型壯碩大約108公斤 案發後被警方逮捕依法移送偵辦(圖/民視新聞)動手毆打醫護人員的林姓犯嫌，體型壯碩，大約108公斤，案發後，被警方逮捕，依法移送偵辦。林姓犯嫌，酒後失態，無視護理師出自善意的關心，還動手毆人，最重可處三年以下有期徒刑，急診室暴力，得為衝動行為，付出應有的代價。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：台中男酒後自殘就醫不滿竟揮拳 醫療暴力！護理師頭被重擊腦震盪 更多民視新聞報導她喊「爸終於來了」仍遭囚死！父懼內漠視…狠母洗屍滅證狂毆3名醫護！暴力男女衝醫院亂打人害左眼掛彩 台中第五市場超佛心年菜 10道1500元有找民視影音 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
酒駕嫌拒檢落跑 警攔截圍捕追逾2公里逮人
桃園市 / 綜合報導 農曆年前尾牙季，大家都會小酌熱鬧熱鬧，但喝酒千萬不要開車！今(21)日凌晨，警方在桃園民權路的KTV附近，發現有人酒駕，沒想到對方拒檢，還一度加速倒車，差點把警察撞倒輾過去！駕駛逃逸過程中，疑似太緊張，在附近繞了整整一圈，繼續酒駕逃了超過2公里，才終於被警方當場逮捕，依公共危險和妨害公務罪送辦！警察緊抓著車門窗戶邊框，駕駛不配合盤查，還重踩油門倒退，員警不肯放手被一路拖著走，還差點被撞倒輾過去，駕駛趁員警被甩到路邊的機會，前後調整角度加速逃逸。桃園分局景福派出所員警VS.游姓駕駛說：「下來啦，下來，(現在要幹嘛)，下來。」員警雙手已經伸進駕駛座，要阻擋駕駛繼續酒駕，對方一心想逃手剎車沒放掉，油門一踩輪胎空轉，燒胎冒出陣陣白煙，逼退員警後趁機落跑。綠燈不走，廿一日凌晨1點，駕駛沒注意到綠燈亮了，停在原地沒起步往前，跟在後頭的員警發現，駕駛看起來精神恍惚，就怕是毒駕一路緊跟在旁，要求對方靠邊停接受盤查，但駕駛非但不配合，還加速鑽巷子想甩開員警。案發地點就在桃園市區，民權路的連鎖KTV旁邊，駕駛先是拒檢逃逸，一度還險些撞倒輾過員警，逃逸過程疑似太緊張，一度在案發地周邊不斷兜圈子，後來才往反方向遠離現場，最後在玉山街巷子被查獲，酒駕超過2公里。桃園分局景福派出所副所長黃福源說：「酒駕男子拒絕配合員警攔檢，高速逃逸，員警立即通報攔截圍捕，男子隨即將車輛，駛入暗巷內躲藏，仍遭員警查獲，經實施檢測，酒測值為0.53，已超過標準。」駕駛除了酒駕被依公共危險罪送辦之外，拒檢差點撞倒輾過警察恐怕還要加上，妨害公務的罪責最高可處3年有期徒刑。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不只滿堂紅涉洗錢 檢警再拘提7公司負責人到案
台北市 / 綜合報導 知名麻辣鍋滿堂紅蔡姓負責人，涉嫌把公司當成水房幫詐騙集團洗錢，11月遭到羈押禁見，檢警深入追查，發現疑似有其他公司同樣利用公司帳戶，協助詐團洗錢，20日發動第2波搜索，兵分14路，拘提蔡姓負責人表弟等被告8人到案，其中三人涉犯《洗錢防制法》、《刑法》加重詐欺等罪遭檢方聲押，另外包含金華苑負責人等3人，分別以19萬5000元到30萬元不等交保。一下車就不停地拉起外套擋臉，他是金華苑私廚的詹姓負責人，昨(21)日遭到檢警拘提，因為他疑似協助滿堂紅，替詐騙集團洗錢，請求降保後訊後以19萬5千元交保。一道又一道的經典菜餚，讓人看了口水直流，金華苑的台菜是不少饕客的口袋名單，但也捲入洗錢風波，滿堂紅的蔡姓負責人，去年11月13日遭到羈押禁見。檢方昨(21)日發動第2波搜索，兵分14路追出7家公司與滿堂紅合謀，其中包括蔡姓負責人的表弟，及金華苑私廚的詹姓負責人，都被檢警拘提到案。一步出北檢馬上用黑色外套包住整顆頭，他是其中一間涉案公司的張姓負責人，訊後依30萬元交保限制住居出境出海，檢警追查滿堂紅洗錢案，發現疑似還有其他公司，也利用公司帳戶幫詐團收水。檢警查出去年4月至8月，有詐團利用假檢警、假投資手法，詐騙18名被害人高達9億多元，其中有1億多元流入10多個公司帳戶，而當中有9間公司都是由滿堂紅的蔡姓負責人控制。她疑似利用公司帳戶開立假發票做假帳，將款項匯到境外進而產生資金鏈斷點，滿堂紅火鍋，滿堂紅負責人涉嫌洗錢，重重打擊品牌形象，沒想到如今還有其他公司也傳出疑似涉案，檢方將持續調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
毒品滲透年輕族 新北檢警反毒宣講同步取締毒駕
（中央社記者黃旭昇新北21日電）檢警持續打擊毒品犯罪與毒駕，新北地檢署今天表示，主任檢察官賴建如受邀赴電台反毒宣講，提醒防範毒品與詐騙結合風險；警方也加強取締毒駕，新店、海山警分局均有查緝成果。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言