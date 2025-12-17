下面好癢找妹妹出事！脫褲盡是「小蟲」狂竄 一文認識擾人陰蝨

醫師指出，當個人用品沒有洗淨，就容易滋生細菌造成感染。示意圖／photoac

日前泌尿科醫師顧芳瑜在社群分享，一名曾治療過性功能障礙伯伯回診，原以為是病況變差才來就醫，一問之下竟是「剛好下面有點癢，去找妹妹的時候他說我這個有問題叫我回來看」，起初以為是「雙關」，直到伯伯褲子脫下才發現許多「陰蝨」小蟲在毛裡面鑽來鑽去，且滿是銀白色的雪花蟲卵；另一案例為一對夫妻，外宿小旅館使用毛巾，事後竟得了「陰蝨」。對此醫師說明相關症狀及治療方式。

什麼是陰蝨？易感染族群有哪些？

根據台北榮總皮膚科指出，陰蝨為一種「體外寄生蟲」，以吸食人體血液獲得營養，常存在於恥骨區域陰毛、臀部或肛門毛髮處，少數則出現於頭髮、睫毛、鬍鬚或腋下。

陰蝨平均壽命3至4週，當離開宿主，或是濕度超過40度、溫度高於50度時，就會於24至48小時死亡；其主要透過「接觸傳播」，雖發生年齡廣，多數以性行為、親密接觸病人使用過的物品而傳染，因此成人發生率仍較兒童高。

陰蝨常出現於陰毛、臀部等毛髮處，其中「癢」為最主要症狀。圖／翻攝自維基百科

感染陰蝨有什麼症狀？

由於陰蝨唾液會引起人體過敏反應造成發炎，因此最主要症狀就是「癢」，又以夜間最為嚴重；而陰蝨吸血處可能出現紅色丘疹或斑點，長期感染下可能出現紅斑、青斑、小皮膚潰瘍、血痂，或是細菌感染。

另外內褲上可能出現鐵鏽粉末狀、顆粒狀蝨糞，或是被陰濕叮咬的血跡，陰毛根部也可發現陰蝨蟲體；不過陰蝨體積小，常需藉由皮膚顯微鏡或放大鏡來檢測。

怎麼照護與避免？

當得到陰蝨，應依照醫師指示，先將陰毛、靠近大腿處等毛髮剃除，塗抹滅蝨藥膏，使用過的可清洗布料和床上用品應洗淨後烘乾，建議相關物品單獨使用；另外，一名確診陰蝨後，夫妻或性伴侶也應接受治療、避免身體接觸，以免陰蝨跑到其他部位或是間接感染。

此外，病人用過的衣褲、毛巾應以高溫高壓清洗消毒，或是添加含有防寄生蟲成分清潔劑，治療期間應避免性行為，保持部位乾燥通風；顧芳瑜也建議，不要與病人共用個人衛生用品，如浴巾、衣服等，至於能否將使用於重要部位的毛巾用於臉部，顧芳瑜則強調，無論如何都應將個人物品洗淨，才是避免感染首要關鍵。



