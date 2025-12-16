下面癢爆…翁想極樂「遭妹勸退」醫一看「萬蟲鑽動」驚：根本動物方城市

生活中心／綜合報導

一名老翁因下體癢就醫，醫驚見白色蟲卵嚇壞。（示意圖／資料照）

泌尿科醫師顧芳瑜經常在社群平台分享診間趣聞。一名曾治療過性功能障礙的老翁回診求助，表示自己「下面癢」，且是被「妹妹」勸退叫他來看病；沒想到，褲子一脫，卻驚見老翁的陰毛上爬滿陰蝨，甚至佈滿銀白色蟲卵，景象宛如「動物方城市」，讓他不禁感嘆：「台灣已經很少這種感染了，伯伯找的妹妹真的很專業。」

顧芳瑜近日在社群平台「Threads」貼文描述，該名伯伯是老病號，這次回診原本以為是性功能障礙狀況變差，殊不知伯伯語出驚人表示：「不是啦，我剛好下面有點癢，去找妹妹的時候，她說這個有問題，叫我回來看。」起初顧芳瑜以為伯伯是在開玩笑或講雙關語，直到進行觸診檢查，褲子一脫才發現事態嚴重。

顧芳瑜形容，眼前景象讓他大吃一驚，「許多陰蝨小蟲在毛裡面鑽來鑽去，陰毛上都是銀白色的雪花蟲卵，好一個動物方城市」。面對如此嚴重的感染，醫師也不禁揶揄，現在台灣衛生環境改善，這類大規模感染已相當少見，大讚那位勸退伯伯的「妹妹」具有專業判斷力。

根據台北榮總衛教資訊指出，陰蝨是一種體外寄生蟲，主要寄生於恥骨區域的陰毛中，以吸食人體血液維生，但也可能擴散至臀部、肛門周圍毛髮，甚至頭髮、睫毛或腋毛處。

醫師提醒，陰蝨主要透過性行為、親密接觸或共用貼身衣物、毛巾、床單等物品傳染，不分年齡層，大人小孩皆可能被寄生。若出現私密處搔癢難耐等症狀，應盡速就醫治療，並將貼身衣物高溫消毒，以免傳染給家人或伴侶。

