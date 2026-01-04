下面長菜花！他「1舉動」害慘自己 醫傻眼：冒出整排小花朵

生活中心／許智超報導

有病人的病灶長在下腹部，結果自己剃毛後卻出大事。（示意圖／翻攝自Pixabay）

性行為時正確使用保險套，不僅能避孕，還可以防止性病感染。對此，皮膚科醫師王宣甯分享，有病人感染性病尖銳濕疣（俗稱菜花），而病灶長在下腹部，結果他自己剃毛後卻出大事，長出一大堆、呈現線狀排列的「小花朵」，因此建議不要刮、不要摳、不要刺激病灶，且提早就醫治療。

王宣甯曾在臉書發文表示，菜花是由HPV病毒感染所引起，有位病人的病灶長在下腹部，為了看清楚一點，便自己拿剃刀把毛剃乾淨，結果反而製造很多小傷口，再隔一次回診時，發現患處長出一大堆、呈現線狀排列的小花朵。

王宣甯說，有鑒於這個慘痛經驗，他建議若想整理體毛，使用小剪刀修剪即可，盡量避免任何刮傷。他強調，不要刮、不要摳、不要刺激病灶，也鼓勵大家若有助況、及早就醫。

另外，王宣甯提到，HPV疫苗也可減少菜花的感染機率，根據WHO、美國CDC及台灣衛福部建議，HPV疫苗主要建議施打對象族群為9至26歲女性，可預防子宮頸癌與生殖器菜花；9至26歲男性，則可預防菜花、肛門癌、喉癌、陰莖癌等，而27至45歲成人若有多重性伴侶或未曾接種，可與醫師評估討論後考慮接種。

