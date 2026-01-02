「下顎牙齦癌」險認牙周病 六旬男靠「這1治療」重返正常生活

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】年近六旬的陳男，因工作交際應酬，長期抽菸、喝酒以及嚼食檳榔，今年初右臉頰及右下方牙齦出現莫名腫脹且超過兩周仍未癒合，故前往臺北醫學大學部立雙和醫院口腔外科邵孔昱醫師門診就醫，檢查後發現口腔內的白色疣狀腫塊大小已成長到約3公分，並伴隨著輕微麻木感，連同口腔黏膜與舌部也出現些許白斑，明顯為口腔癌前病變的警訊，建議立即進行治療並持續追蹤。

「下顎牙齦癌」切除部分淋巴 達文西手術傷口恢復快、外貌無異

邵孔昱醫師指出，經影像檢查及切片化驗，陳男確診罹患下顎牙齦癌第二期，雖癌細胞尚未擴散至頸部淋巴結，但僅切除下顎骨腫瘤部位仍不夠，仍需切除部分右側頸部淋巴結來避免癌細胞轉移及確認病理。與陳男討論後，考量到傳統的開放性頸部淋巴廓清術，容易在頸部留下如戴項鍊般明顯的手術疤痕，因此選擇以達文西機械手臂輔助，從耳後髮際線處下刀去除右側頸部淋巴結。

邵孔昱醫師說明，手術中從耳後切開皮膚，藉由這條「皮下通道」讓靈巧的機械手臂器械往頸部延伸，並搭配高解析度3D立體影像，能清楚地鑑別神經、腺體及錯綜複雜的血管，精準切除淋巴結，減少對周圍組織的傷害。與傳統手術相比，除無明顯疤痕、不影響外貌，術後傷口也恢復得較快。日前，陳男回診追蹤時傷口恢復良好，吞嚥、咀嚼功能正常，且癌症無復發跡象，外貌上與一般人無異。即便不幸罹癌，在醫護團隊專業與細心的照護下，也得以安心重返生活正軌。

口腔癌「下顎牙齦癌」初期症狀易被誤認牙周病

邵孔昱醫師表示，下顎牙齦癌是口腔癌的一種，菸、酒及檳榔是主要的危險因子，初期症狀為牙齦紅腫、潰瘍、牙齒鬆動、齒槽骨破壞等，常被誤認為牙周病，像陳男一開始便是自行前往牙科診所就醫，直到檢查發現這個腫塊不太對勁才轉診求治。口腔癌好發於45歲以上，一般以男性居多，初期症狀及疼痛感並不明顯，且對說話、飲食不會造成太大影響，因此較難發現，容易錯過早期治療的黃金時機。

口腔潰瘍逾兩週未癒合或有腫塊 應至醫療院所就醫診治

邵孔昱醫師提醒，如口腔中有出現超過兩週未癒合的潰瘍及不明原因的腫塊，或在吞嚥、咀嚼上有出現卡卡的情況，或是舌頭麻木導致講話不清楚及活動受限等情況，應盡速就醫尋求專業醫療人員協助，口腔癌早期（第一、二期）治療的五年存活率可達八成以上，治癒率極高；但若延誤至晚期（第三、四期），五年存活率則大幅下降至三至四成之間，千萬別疏忽。

