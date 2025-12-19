下飛機見行李箱成廢鐵！他PO毀損照網笑：被坦克輾？

國際中心／杜子心報導



搭飛機開心出國玩，最期待的就是一下飛機拖著行李箱展開旅程，但如果在機場轉盤前看到自己的行李被撞壞、凹陷變形，心情往往瞬間跌到谷底。近日一名外國旅客就在社群平台，分享一張行李箱被擠壓凹陷、嚴重變形的照片，誇張畫面瞬間引爆討論，貼文短時間內吸引超過880萬人關注，也讓大批網友瘋狂追問「這到底是在哪個機場發生的？」。





行李箱被壓成「廢鐵」！外國旅客崩潰PO照

加拉格爾的紅色行李箱被撞到嚴重凹陷。（圖／翻攝自X@InterMako）

許多人擔心行李在搭機過程被撞爛，所以會在出發前替行李層層加強保護，像是套上保護套、纏膜，甚至額外購買行李保險。不過，近日任職於日本網路媒體《note》的MLB紐約洋基隊特約記者加拉格爾（Miguel Gallagher），15日在社群平台X貼出行李箱的照片，只見原本完整的行李箱，在領取時竟整個外殼宛如廢鐵，甚至隱約看得到裡面的物品。加拉格爾表示，自己多年來頻繁往返世界各國，從沒遇過行李箱會被壓成這樣的情況，當下完全無法理解究竟經歷了什麼，才會造成如此嚴重的損毀。

下飛機見行李箱被壓成「廢鐵」！他崩潰PO「毀損照」網笑：是被坦克輾過吧？

事後機場當場賠償一個全新的行李箱給加拉格爾。（示意圖非關本新聞／民視新聞資料照）

照片曝光後，各國網友留言調侃，「這是被車輾過嗎？」、「行李箱替飛機承受了一次攻擊」，甚至還有人以在日本機場工作的經驗直言，這種狀況很可能是行李傳送設備擠壓所致。隨著討論持續延燒，加拉格爾在16日也補充說明，強調事發地點並非日本任何一家機場，而是發生在國外，但基於個人考量，並未公開具體機場名稱與搭乘的航空公司。不過他也分享不幸中的大幸，當場檢查後發現，雖然行李箱外觀嚴重毀損，箱內物品卻完全沒有受損。隨後他向航空公司與地勤反映情況，對方也立即處理，當場賠償一個全新的行李箱。





